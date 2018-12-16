Düğünde 6 kişiyi yaralayan firari yakalandı

Düzce'de, istediği oyun havası çalınmadığı gerekçesiyle düğünde kavga çıkartan ve önce davetlilerle sonra da düğün sahipleriyle tartışan Soner G. isimli şahıs, tartışmanın büyümesi üzerine 4’ü bıçakla olmak üzere toplam 6 kişinin yaralanmasına neden olmuştu.
12 ADET YAKALAMA KARARI
Kavga sonrası harekete geçen Düzce Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, önce düğün görüntülerinden şahsı tespit etti, ardından şahsın yapılan GBT sorgusunda 12 adet yakalama kararı olduğunu belirledi.
EVİNDE BULUNDU
Soner G., Düzce Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı başarılı operasyonla, Düzce şehir merkezindeki evinde yakalandı.
Polis ekipleri tarafından Düzce Emniyet Müdürlüğüne götürülen Soner G., işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çilimli Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.