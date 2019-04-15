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Düğünde bıçaklı kavga 2 yaralı

Bir düğünde çıkan kavga, kanlı bitti. 1’i ağır 2 kişi yaralandı.

İHA | 15.04.2019 - 01:01..
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Bursa’nın İnegöl ilçesinde Hikmet Şahin Kültür Park girişi Mehter Düğün Salonunda kız tarafı ile erkek tarafı arasında kavga meydana geldi.

Düğünden bir gün önce kız tarafı ve erkek tarafı arasında laf kavgası çıktı. Bir gün sonra düğünde karşı karşıya gelen taraflar tekrar kavgaya tutuştu. Yaşanan kavgada kız tarafından olan F.U. belinden çıkardığı bıçakla Barış. Ç.’yi(28) ve Kürşat .Ç’yi(22) yaraladı.

YARALILARDAN BİRİNİN DURUMU AĞIR

Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık Ekipleri, yaralılara ilk müdahalenin ardından İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servis Bölümüne kaldırıldı.Tedavi altına alınan yaralılardan Kürşat Ç’nin durumu ağır olduğu için yoğun bakıma alındı.
2 Kişiyi bıçakla yaralayan F.U. kısa süre içerisinde Emniyet Ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili tahkikat sürüyor.

Düğünde bıçaklı kavga 2 yaralı VİDEO


Düğünde bıçaklı kavga 2 yaralı

Düğünde bıçaklı kavga 2 yaralı

Düğünde bıçaklı kavga 2 yaralı

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