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Düğünde birbirlerine satırla saldırdılar

Edirne'de bir düğünde, iki grup arasında çıkan satırlı kavgada, 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

DHA | 08.09.2019 - 05:33..
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Keşan ilçesine bağlı Türkmen köyündeki düğün sırasında iki grup arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ayhan Yılmaz (46) başından, Muzaffer Aktaş (52) ise elinden satırla yaralandı.

YARALILARDAN BİRİNİN DURUMU AĞIR

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yılmaz ve Aktaş, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Ayhan Yılmaz'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Jandarma, olaya karışan şüphelilerin kimliklerinin belirlenerek yakalanması için çalışma başlattı.

Düğünde birbirlerine satırla saldırdılar

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