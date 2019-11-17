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Düğünde çiğ köfte kestiler

Muğla'da gelin ve damat, düğünlerinin unutulmaz olması için pasta yerine çiğ köfte kesti.

İHA | 17.11.2019 - 02:11..
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Fethiye’de çiğ köftecilik yapan Sedat Göbüt (34), özel bir şirkette çalışan Pınar Göbüt (29) ile dünya evine girdi. Çiftin Sedyiekemer’in Çaykenarı Mahallesi’nde gerçekleştirilen düğün törenine yakınları, arkadaşları ve mahallelile sakinleri ile çok sayıda davetli katıldı.

Düğünde çiğ köfte kestiler

Düğünde çiğ köfte kestiler

PASTA YERİNE ÇİĞ KÖFTE KESTİLER

Gelin ve damat bir süre davetlilerle oynadıktan sonra pasta kesim merasimine geçildi. Düğün alanına pasta yerine, pasta şekli verilerek acı biberlerle süslenmiş çiğ köfte getirildi. Gelin ve damat, davetlilerin şaşkın bakışları arasında, çiğ köfteyi kesti. Çiğ köfte daha sonra davetlilere ikram edildi.

Düğünde çiğ köfte kestiler

"TÖRENE RENK KATMAK İSTEDİK"

10 yıldır Fethiye’de çiğ köfte dükkanı işlettiğini belirten Sedat Göbüt, düğünde geleneklerin dışına çıkmak istediklerini söyledi. Törene renk katmak için pasta yerine çiğ köfte kestiklerini anlatan Göbüt, “Umarım tüm davetliler memnun kalmıştır. Biz çok mutlu olduk” dedi.

Düğünde çiğ köfte kestiler

"ÇOK MUTLUYUZ, YALNIZ ACISI BİRAZ FAZLA OLMUŞ"

Düğünde çiğ köfte kesme fikrinden haberdar olduğunu aktaran gelin Pınar Göbüt de, “Çok mutluyuz. Pasta yerine çiğ köfte keserek bir farklılık olsun istedik. Yalnız acısı biraz fazla olmuş” diye konuştu.

Düğünde çiğ köfte kestiler

Davetlilerden Süleyman Akabik ise, “İlk kez bir düğünde pasta yerine çiğ köfte kesildiğini görüyorum. Çiğ köfteden tatmak için bekliyorum” diye konuştu.

Düğünde çiğ köfte kestiler

Düğünde çiğ köfte kestiler

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