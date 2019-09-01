taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.8313
Euro
6.4087
Altın
1520.47
Borsa
96718.48
Gram Altın
285.097

Düğünde maganda kurşunu yine can aldı

Karabük'ün Eflani ilçesinde düğünde maganda kurşunu isabet eden kişi, hayatını kaybetti.

AA | 01.09.2019 - 08:00..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa
Whatsapp ile paylaş

Merkeze bağlı Çelebiler Mahallesi'nde bir düğüne katılan Yunus Yıldız (47), silahlarla rastgele açılan ateş sonucu vücuduna isabet eden mermiyle ağır yaralandı.

HASTANEDE KURTARILAMADI

Yakınları tarafından Eflani Devlet Hastanesine götürülen Yıldız, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Düğünde maganda kurşunu yine can aldı

MUHTAR GÖZALTINDA

Ola yerine gelen polis ekipleri, görgü tanıklarının ifadelerinden yola çıkarak Göller köyünün muhtarı C.K'yi (36) gözaltına aldı.

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, çok sayıda boş kovana rastladı.

Düğünde maganda kurşunu yine can aldı

DÜĞÜNDEN PAYLAŞIMLARI KALDI

Öte yandan hayatını kaybeden Yıldız'ın ve damadın sosyal medya hesaplarından düğüne ait görüntüleri paylaştığı görüldü.

Davul ve zurnaların eşliğinde oynayanların yer aldığı görüntülerde, silah sesleri de duyuluyor.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Hollanda'da düğün konvoyuna müdahale eden polisi dövdüler

Hollanda'da düğün konvoyuna müdahale eden polisi dövdüler

24
Galatasaraylı ve Beşiktaşlılardan maçın hakemine tepkiler

Galatasaraylı ve Beşiktaşlılardan maçın hakemine tepkiler

115
ABD'de alışveriş merkezinde silahlı saldırı

ABD'de alışveriş merkezinde silahlı saldırı

21
İş yeri sahibinden altın çalan zanlıya: Köpek yapmaz bunu

İş yeri sahibinden altın çalan zanlıya: Köpek yapmaz bunu

16
Dominik Cumhuriyeti, Ankara'da büyükelçilik açtı

Dominik Cumhuriyeti, Ankara'da büyükelçilik açtı

21
Abdullah Avcı: Bu oyunla sonraki maçları kazanabiliriz

Abdullah Avcı: Bu oyunla sonraki maçları kazanabiliriz

12
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan balıkçılara müjde

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan balıkçılara müjde

3
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir