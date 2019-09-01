Karabük'ün Eflani ilçesinde düğünde maganda kurşunu isabet eden kişi, hayatını kaybetti.

Düğünde maganda kurşunu yine can aldı

2

Hastaneden kaçan firari, yine hastanede yakalandı

Manisa'da yakalandıktan sonra sağlık kontrolü için götürüldüğü hastaneden yakınlarının yardımıyla kaçan cezaevi firarisi, kaçarken polis tarafından vurulunca yine hastanede yakalandı.