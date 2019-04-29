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Düğünde maganda kurşunuyla öldü

Şanlıurfa'da yapılan bir düğünde halay çekerken tabancayla açılan ateşte vurulan 37 yaşındaki İzzettin Doğan, hayatını kaybetti.

DHA | 29.04.2019 - 11:27..
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gĞÜÜTÇ

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde isimleri öğrenilemeyen akrabalarının düğününe katılan 37 yaşındaki İzzettin Doğan, halay çektiği sırada kim tarafından ateşlendiği bilinmeyen tabancadan çıkan kurşunla başından yaralandı.

JANDARMA MAGANDAYI ARIYOR

Kanlar içerisinde yere yığılan Doğan, yakınları tarafından otomobille Bozova Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil  Servis'te tedaviye alınan Doğan, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

İzzettin Doğan'ın cesedi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, jandarma tabancayı ateşleyen kişiyi bulmak için çalışma başlattı.

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