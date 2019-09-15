Düğünde maganda kurşunuyla vuruldu

Balışeyh ilçesine bağlı Battalobası köyünde meydana geldi. İddiaya göre masada düğün yemeği yiyen S.Ö.(32), bu sırada kimliği belirsiz kişi tarafından tabancayla açılan ateş sonucu bacağına isabet eden kuşunla yaralandı.

SAĞLIK DURUMU İYİ

İhbarla gelen sağlık ekipleri, S.Ö.'yü olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı.

Tedaviye alınan S.Ö.'nün sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, jandarma ateş açan kişinin yakalanması için çalışma başlattı.