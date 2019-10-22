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Düğünde motosikletli magandaların konvoyu

Konvoy yapan motosikletli bir grup, yolu trafiğe kapattıktan sonra patinaj çekip ortalığı dumana boğdu.

İHA | 22.10.2019 - 09:58..
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İstanbul Beyoğlu İstiklal Mahallesi’nde önceki gün saat 12.00 sıralarında motosiklet ve otomobillerle toplanan bir grup, düğün için konvoy oluşturdu.

EN İŞLEK CADDEYİ KAPATTILAR

Burada bir süre bekleyen grup, ardından sokak arasından Piyalepaşa Bulvarı'na doğru hareket etmeye başladı. Her şey normal seyrinde devam ederken gruptaki motosiklet sürücüleri, gelin arabasının etrafını sararak yolu trafiğe kesti. İlçenin en işlek yolunu motosikletle kapatan magandalar, ardından patinaj çekerek ortalığı dumana boğdu.

TEK TEKER MAGANDALAR

Motosikletli magandalar, daha sonra bulvar üzerinde bir tur attıktan sonra bu kez de tek tekerlek üzerinde metrelerce giderek trafiği tehlikeye düşürdü.

Düğünde motosikletli magandaların konvoyu ViDEO

Düğünde motosikletli magandaların konvoyu

ABART EGZOZ KULLANDILAR

Trafikte yapmadıklarını bırakmayan magandalar, araçlarında takılı olan abart egzozlarla da trafiğin adeta altını üstüne getirdi. Bunlarla da yetinmeyen magandalar, dörtlü sinyalleri yakarak ve yavaş bir hızda seyredip karayolunda uzun araç kuyruklarının da oluşmasına neden oldu. Trafiği birbirine katan magandalar o anları kaydedip ve kaydettirip bir de sosyal medyadan yayınladı.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, trafikte terör estiren magandaları yakalamak için çalışma başlattı.

Düğünde motosikletli magandaların konvoyu

Düğünde motosikletli magandaların konvoyu

Düğünde motosikletli magandaların konvoyu


Düğünde motosikletli magandaların konvoyu

Düğünde motosikletli magandaların konvoyu

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