Düğünde takılan takıları 40 yıl sonra geri aldı

1980 yılında evlenen çift, bir süre sonra geçimsizlik yaşamaya başladı. Aile Mahkemesi'nde açılan boşanma davasında davacı kadın, düğünde takılan altınları da talep etti.

MAHKEME TALEBİ GERİ ÇEVİRDİ

Davalı koca ise dava konusu ziynetlerin abartılarak yazıldığını ve zenginleşme hedefine yönelik talep edildiğini ileri sürerek davanın reddini istedi.

Mahkemece davacının tanıklarının görgüye dayalı bilgilerinin bulunmadığı, ziynet eşyalarının davacı kadının rızası dışında elinden alınarak bozdurulduğunun davacı tarafça ispat edilemediği gerekçesiyle davanın reddine hükmedildi.

YARGITAY KARARI BOZDU

Yargıtay 3. Dairesi, davacının tanıklarının somut ve görgüye dayalı beyanları ile ziynet eşyalarının davalı tarafından bozdurulduğunun davacı tarafça ispatlandığına dikkat çekerek, mahkeme kararını bozdu.

40 YIL ÖNCE TAKILAN ALTINLARINI GERİ ALDI

Yeniden görülen davada Aile Mahkemesi, davacı kadının 40 yıl önce düğününde takılan altınların iadesine hükmetti.