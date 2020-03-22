taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.5528
Euro
7.0216
Altın
1498.96
Borsa
85795.79
Gram Altın
315.831
Bitcoin
39364.14

Düğünde takılan takıları 40 yıl sonra geri aldı

Boşanma davası açan kadın, düğünde takılan ziynet eşyalarını mahkeme kararıyla tam 40 sene sonra almayı başardı.

Haber Merkezi | 22.03.2020 - 14:24..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

1980 yılında evlenen çift, bir süre sonra geçimsizlik yaşamaya başladı. Aile Mahkemesi'nde açılan boşanma davasında davacı kadın, düğünde takılan altınları da talep etti.

MAHKEME TALEBİ GERİ ÇEVİRDİ

Davalı koca ise dava konusu ziynetlerin abartılarak yazıldığını ve zenginleşme hedefine yönelik talep edildiğini ileri sürerek davanın reddini istedi.

Mahkemece davacının tanıklarının görgüye dayalı bilgilerinin bulunmadığı, ziynet eşyalarının davacı kadının rızası dışında elinden alınarak bozdurulduğunun davacı tarafça ispat edilemediği gerekçesiyle davanın reddine hükmedildi.

Düğünde takılan takıları 40 yıl sonra geri aldı

YARGITAY KARARI BOZDU

Yargıtay 3. Dairesi, davacının tanıklarının somut ve görgüye dayalı beyanları ile ziynet eşyalarının davalı tarafından bozdurulduğunun davacı tarafça ispatlandığına dikkat çekerek, mahkeme kararını bozdu.

40 YIL ÖNCE TAKILAN ALTINLARINI GERİ ALDI

Yeniden görülen davada Aile Mahkemesi, davacı kadının 40 yıl önce düğününde takılan altınların iadesine hükmetti.

İlginizi Çekebilir
14 gün karantina kuralına uymayan çifte para cezası
Almanya’dan Konya'ya gelerek sokaklarda gezen bir çifte, karantina kuralına uymadığı gerekçesiyle toplam 6 bin 300 lira para cezası uygulandı.
Düzce'de doktora yumruklu saldırı
"Durumunuz ciddi değil, koronavirüs nedeniyle eviniz daha güvenli." diyen doktora saldırıda bulunan kişi gözaltına alındı.
İstanbul polisinden sokaktaki vatandaşlara uyarı anonsu
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, devriye araçlarından dışarıda bulunan vatandaşlara, 'Lütfen zaruri olmadıkça sokağa çıkmayınız' anonsu ile uyarıda bulundu.
Koronavirüs nedeniyle kahvelerini kapının önünde içtiler
Koronavirüs nedeniyle evden çıkamayan iki komşunun, kapının önünde sohbet ettiği görüntüler sosyal medyada beğeni topladı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Ekrem İmamoğlu: 65 yaş kartı iptal edilmeyecek
Ekrem İmamoğlu: 65 yaş kartı iptal edilmeyecek
631
Türk Tabipleri Birliği, yerli test kitini de eleştirdi
Türk Tabipleri Birliği, yerli test kitini de eleştirdi
918
MSB: Gerektiğinde maske ihtiyacına desteğimiz hazır
MSB: Gerektiğinde maske ihtiyacına desteğimiz hazır
212
Uyuşturucu suçu da infaz paketine girdi
Uyuşturucu suçu da infaz paketine girdi
1158
Çin'de 3 gündür korona vakası yok
Çin'de 3 gündür korona vakası yok
268
İcra ve iflas takipleri durduruldu
İcra ve iflas takipleri durduruldu
250
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan koronavirüs hakkında uyarılar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan koronavirüs hakkında uyarılar
472
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
[+] Görüş bildir