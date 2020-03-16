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Düğüne gelen davetlilere dezenfektan tuttular

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde gerçekleştirilen bir düğünde davetliler, salon girişinde koronavirüs salgınına karşı ellerini dezenfektan ile temizledi, takı töreninde damat ve gelinle tokalaşmadı.

AA | 16.03.2020 - 03:37..
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Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisinde öğretim görevlisi Büşra Şiringür ve özel bir eğitim kurumunda yöneticilik yapan Fatih Özkan'ın düğünü, Seka Park'ta bulunan bir düğün salonunda yapıldı.

Düğüne gelen davetlilere dezenfektan tuttular

Aylar öncesinden düğün tarihi belirleyen ve hazırlıklarını tamamlayan aileler, koronavirüs salgını nedeniyle düğünü ertelemek yerine töreni, Sağlık Bakanlığının önerilerini dikkate alarak gerçekleştirdi.

İki kez dezenfekte edilen düğün salonundaki törene, çiftin yakınları, komşuları ve arkadaşları katıldı.

Düğüne gelen davetlilere dezenfektan tuttular

TOKALAŞMA, ÖPÜŞME VE SARILMA YOK

Tek tek elleri dezenfekte edilerek salona alınan davetliler, kimseyle tokalaşmamaya özen gösterdi.

Damat Fatih Özkan, misafirlerine seslenerek, salon girişindeki sıvı el dezenfektanıyla ellerini temizlemeleri konusunda uyarıda bulunarak, "Sizden ricam, hepimizin sağlığı için sarılma, öpüşme olmazsa çok iyi olur. Daha sonra evimize bekleriz, o zaman sarılırız. Anlayışınız ve ilginiz için şimdiden teşekkür ederim." diye konuştu.

Düğüne gelen davetlilere dezenfektan tuttular

Damat Fatih Özkan, gazetecilere yaptığı açıklamada, geçen yıl kasım ayında düğün tarihini belirlediklerini belirtti.

Özkan, "Bu salgın keşke olmasaydı, keşke bunlar başımıza hiç gelmeseydi. Biz toplum olarak temizliğe ve hijyene önem veren bir milletiz. Bizi çok etkileyeceğini düşünmüyorum. Etkileyeceğini düşünseydik, biz düğün organizasyonunu iptal ederdik." dedi.

Düğüne gelen davetlilere dezenfektan tuttular

"Sonuçta hayat devam ediyor. Ben her şeyin iyi olacağına inanıyorum. Bunu kayıp vermeden atlatacağız inşallah." ifadelerini kullanan Özkan, "Düğün salonu iki kere ilaçlandı. Girişte de davetlere dezenfektan sıkıldı. Bu konuda çok dikkatliyiz, takı merasiminde ve uğurlamada tokalaşma ve öpüşme olmayacak." diye konuştu.

Düğüne gelen davetlilere dezenfektan tuttular

"BENCE BU YILIN EN TEMİZ DÜĞÜNÜ OLABİLİR"

Gelin Büşra Özkan ise ellerine sık sık dezenfektan sıktıklarını dile getirerek, şunları söyledi:

"Millet olarak öpüşmeyi, tokalaşmayı çok seviyoruz ama bugün bir ilk yapıyoruz. Sevgimizi, birbirimize uzaktan gösteriyoruz. Ellerimiz zaten tertemiz. Bence bu yılın en temiz düğünü olabilir. Virüs yok, hiçbir şey yok."

Düğüne gelen davetlilere dezenfektan tuttular


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