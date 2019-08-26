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Düğüne giden çifte otomobil çarptı

Denizli'de düğün salonuna gitmek için karşıdan karşıya geçmeye çalışan karı-koca, otomobilin çapması sonucu yaralandı.

İHA | 26.08.2019 - 06:25..
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Denizli-Ankara karayolu Karşıyaka Mahallesi’nde, çevredeki düğün salonlarından birindeki törene katılmak için yolda karşıdan karşıya geçmeye çalışan Mustafa Kantar (65) ile Dilek Kantar’a (55) Tekin E. idaresindeki 09 AAT 831 plakalı otomobil çarptı.

Düğüne giden çifte otomobil çarptı

METRELERCE SAVRULDULAR

Çarpmanın etkisiyle karı-koca, metrelerce savrularak yola düştü. Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Düğüne giden çifte otomobil çarptı

Bölgeye gelen 112 Acil Sağlık ekipleri çifte yaptıkları ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Yaralılardan Mustafa Kantar’ın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Düğüne giden çifte otomobil çarptı

Düğüne giden çifte otomobil çarptı

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