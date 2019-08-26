Bursa’da 250 kişilik grup, bir erkek ve kadını darbetti

1 Boğa güreşini bırakıp yangın için seferber oldular Menteşe ilçesi Akkaya Mahallesinde arazi yangını çıkarken, 500 metre ileride boğa güreşi izleyen vatandaşlar güreşi bırakıp yangına müdahale etti.

2 Merkel: Amazon ormanlarına yardım edeceğiz Almanya Başbakanı Angela Merkel, Avrupa ülkelerinin Amazon Ormanları'ndaki yangını söndürme ve sonrasında yeniden ağaçlandırma çalışmaları için Brezilya ile konuşacağını söyledı.

3 Düğüne giden çifte otomobil çarptı Denizli'de düğün salonuna gitmek için karşıdan karşıya geçmeye çalışan karı-koca, otomobilin çapması sonucu yaralandı.

4 Benzin ve motorine yeni zam Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere litre bazında benzine 16 kuruş, motorine 11 kuruş zam yapılacak.

5 Eskişehir'de otomobilin çarptığı atlar telef oldu Çevre yolunda başıboş dolaşan 2 at, otomobilin çarpması nedeniyle telef olurken, kaza anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

6 Çiftliğine güneş enerjisi sistemi kurdu, borçlu çıktı İzmir'de organik üreritm amacıyla 1,5 yıl önce tarım çifliği kuran Özgür Yağmuroğlu, su ve elektrik ihtiyacı için güneş enerjisi sistemi kullanmasına rağmen, dağıtım bedeli olarak fatura kesildi.