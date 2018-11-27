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Düğünlerde ateş açanlara operasyon

Afyonkarahisar'da jandarmanın drone ile tespit ettiği, düğünlerde silah atan 28 kişinin silah ruhsatı iptal edildi.

İHA | 27.11.2018 - 15:43..
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Ekipler, düğünlerde havaya ateş açan kişileri drone ile tespit etti.

28 KİŞİNİN RUHSATI İPTAL EDİLDİ

İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince 2018 yılı Kasım ayında yapılan düğün, nişan, asker eğlencesi gibi toplu merasimlerde; drone uygulamaları, önleme aramaları ve kontrolleri yapıldı. Uygulama sonucu, silahla ateş etme olaylarına karıştığı tespit edilen, ruhsatlı silah sahipleri ile hakkında adli ve idari işlem yapılması nedeniyle ilgili kanun gereğince 28 şahsın silah ruhsatı iptal edildiği bildirildi.

Düğünlerde ateş açanlara operasyon

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