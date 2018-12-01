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Düğünlerde magandalar için sivil güvenlik görevlileri

Gaziantep Valisi Gül,düğün magandalarının önü geçebilmek amacıyla düğünlerde sivil güvenlik görevlilerin de yer alacağını söyledi.

İHA | 01.12.2018 - 18:14..
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Gaziantep Valisi Davut Gül, Araban ilçesinde ziyaretlerde muhtarlara hitaben yaptığı konuşmada, düğün magandalarının önü geçebilmek amacıyla düğünlerde sivil güvenlik görevlilerin de yer alacağını söyledi.

Düğünlerde magandalar için sivil güvenlik görevlileri

Vali Gül, Araban ilçesinde muhtarla yaptığı toplantıda, bölge de yaşanılan düğün magandalarına karşı uyarılarda bulundu. Düğünlerde Köylerde özellikle düğünlerde havaya silah sıkma meselesi var. Bununla ilgili emniyetimize, Jandarmamıza kesin talimat verdik. Çok kararlı bir şekilde bununla mücadele edeceğiz.

SİVİL GÜVENLİK GÖREVLİLERİ DÜĞÜNLERE GİDECEK

Düğünlere sivil güvenlik görevleri gidecekler, düğünlerde bulunacaklar. Dolayısıyla düğünler bir ailenin en mutlu günü. Orada kolluk kuvvetlerinin yasal işlem yapması; geline de, damada da yazık, düğün sahiplerine de yazık. Bunu da yapmadığımız zaman havaya ateş açılması ile çocuklarımız insanlarımız, canından olabiliyor.

Düğünlerde magandalar için sivil güvenlik görevlileri



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