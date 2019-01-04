Düğünlerde PKK propagandası yapan 9 kişi yakalandı

Viranşehir İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçe merkezi ve kırsal mahallelerde gerçekleştirilen düğün törenlerinde terör örgütü PKK/KCK propagandası yapıldığına ilişkin çok sayıda ihbar aldı.

DÜĞÜNLERDE PKK MARŞLARI ÇALIYORLARDI

Söz konusu adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, düğünlerde terör örgütü PKK/KCK'yı övücü şarkılar söylediği tespit edilen 9 kişiyi gözaltına aldı.

Şüphelilerin, evlerinde yapılan aramalarda ele geçirilen uzun namlulu silah, 9 cep telefonu ve 3 bilgisayar ile bazı evraka el konuldu.

Zanlıların sosyal medya hesaplarından da terör örgütü propagandası yaptıkları tespit edildi.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüphelilerin, İlçe Jandarma Komutanlığında sorgu işlemleri sürüyor.

SOSYAL MEDYADA DA TERÖRE GEÇİT YOK

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, jandarma ekipleri sosyal medya hesaplarında terör örgütü PKK/KCK propagandası yapan ve devlet büyüklerine hakarette bulunan kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

İlçeye bağlı mahallelerde 10 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 6 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüpheliler, sorgulanmak üzere İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

CEYLANPINAR'DA 18 GÖZALTI

Öte yandan, geçen pazar günü Ceylanpınar ilçesinde gözaltına alınan ve aralarında HDP yöneticilerinin de bulunduğu 18 kişi, alınan ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 16'sı adli kontrol şartıyla ile salıverildi, 2 kişi ise serbest bırakıldı.