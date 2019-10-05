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Düğünündeki dansözlere 'cinsel taciz'den gözaltı kararı

Sosyal medyada tartışma konusu olan sünnet düğününde olduğu belirlenen üç dansöz için ‘cinsel taciz’ suçlamasıyla, gözaltı kararı verildi.

Detay Haber | 05.10.2019 - 09:17..
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İzmir’in Menderes ilçesine bağlı bir köyde gerçekleştiği belirtilen ve sosyal medyada büyük yankı uyandıran sünnet düğünü sonrası, 7 yaşındaki çocuğun anne, baba ve amcası gözaltına alınarak sorgulanmıştı.

AMCADAN İLGİNÇ SAVUNMA

Emniyetteki sorguda amca, düğüne ilişkin "Herkesi diskoya mı götürseydik. İki dansöz geldi oynadı diye başımız belaya girdi. Görüntüleri biri internete atmış." açıklamasında bulunmuştu.

Söz konusu görüntülerle ilgili yeni bir gelişme daha yaşandı.

Sünnet düğününde twerk şovu İZLE

DANSÖZLERE GÖZALTI KARARI

Olaya ilişkin soruşturmayı yürüten savcılık, görüntülerdeki dansöz ve görüntülerde olmayan ancak o düğünde olduğu belirlenen diğer iki dansöz için ‘cinsel taciz’ suçlamasıyla gözaltı kararı verdi.

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