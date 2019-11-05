Deprem Mühendisleri: Türkiye'deki altyapı Avrupa ve Amerika ile baş eder

1 Düğününe gelen asker, kazada hayatını kaybetti Ordu'da bu hafta sonu yapılcak olan düğünü için memleketine gelen uzman çavuş, geçirdiği trafik kazası sonrası hayatını kaybetti.

2 Tır sürücüsü yoldan geçtiği anda heyelan oluştu Çin’de, bir TIR sürücüsü, yanından geçtiği dağda meydana gelen heyelandan manevra yaparak kurtuldu.

3 Çevik kuvvet minibüsü kaza yaptı İstanbul'da çevik kuvveti minibüsü kaza yaptı. Kazada 3 kişi yaralanırken, minibüs içinde bulunan polisler sıkıştıkları yerden ekiplerin zorlu çalışmasının ardından kurtuldu.

4 Prof. Dr. Erdik: İstanbul'daki altyapı Osaka'da yok İnşaat ve deprem mühendislerinin katıldığı bir televizyon programında, Türkiye'nin ve özellikle İstanbul'un altyapısının Avrupa ve Amerika ile eşdeğer olduğu söylendi.

5 Şili'de 6 büyüklüğünde deprem Güney Amerika ülkesi Şili'de 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

6 Sağanak yağış yine Bodrum'u vurdu Turizm cenneti Bodrum'da aniden bastıran yağmur, ilçede hayatı felç etti.