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Dükkan duvarı yıkılınca moloz yığınının altında kaldı

Ankara'da bir caminin alt katında inşaat halinde olan dükkan duvarı yıkılınca, 1 kişi moloz altında kalarak yaralandı.

İHA | 03.01.2019 - 09:37..
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Altındağ ilçesine bağlı Anafartalar Mahallesi’nde, sabah saatlerinde İtfaiye Meydanı'nda bulunan Melike Hatun Camii’nin alt katındaki yer altı çarşısında, inşaat halindeki dükkanın duvarı yıkıldı. Moloz yığının altında kalan Mesut İ. yaralandı.

HASTANEYE KALDIRILAN YARALININ DURUMU İYİ

Diğer işçilerin ihbarıyla, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralının ilk müdahalesini kaza yerinde yapan 112 Acil Servis ekipleri, Mesut İ.’yi daha sonra tedavi edilmek üzere ambulansla hastaneye götürdü. Şahsın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Dükkan duvarı yıkılınca moloz yığınının altında kaldı

GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINDI

Göçük alanını şerit çekerek kapatan polis ekipleri, caminin -1'inci katında güvenlik önlemi aldı. Olay hakkında inceleme başlatıldı.

Dükkan duvarı yıkılınca moloz yığınının altında kaldı

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