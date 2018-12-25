Dükkan sahibiyle kapıcı arasında kavga: 5 kişi yaralandı

Aydın’da etkili olan sağanak yağmur sonrası 2079 adlı sokakta bulunan bir iş yerinde su birikmesi neticesinde, iş yerinin bulunduğu apartmanda kapıcılık yapan M.Ö. ile işletme sahibi arasında tartışma yaşandı.

TARTIŞMA BIÇAKLI KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Tartışmanın büyümesinin ardından her iki tarafın da yakınları kavgaya karıştı. Kapıcı dairesi önüne sıçrayan tartışma, burada bıçaklı kavgaya dönüştü.

YARALANAN 5 KİŞİ HASTANEYE SEVK EDİLDİ

Yapılan ihbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Kavgada çeşitli yerlerinden yaralanan 5 kişi, ambulanslarla Aydın’daki hastanelere sevk edildi. Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken, kavganın olduğu yerde olay yeri ekipleri incelemede bulundu.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.