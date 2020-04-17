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Dükkana giren köpek masadaki poğaçaları alıp kaçtı

Yedek parça dükkanına giren Şila isimli köpeğin, poğaça dolu çantayı alıp kaçtığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

İHA |
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Dükkana giren köpek masadaki poğaçaları alıp kaçtı

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, yedek parça satışı yapılan bir dükkanda çalışanlar, kahvaltı için aldıkları poğaça ve simitleri masaya koyduktan sonra çay demleninceye kadar işlerinin başına geçti.

Çalışanlar, kahvaltı için masaya yöneldiklerinde poğaça ve simit dolu poşetin ortada olmadığını fark etti.

DÜKKANA GELEN KÖPEK POĞAÇALARI ALIP KAÇTI

Bunun üzerine güvenlik kamerası görüntülerini izleyen çalışanlar, gördükleri manzara karşısında hem şaşırdı hem de kahkaha attı.

Görüntülerde, hızlıca dükkana giren Rottweiler cinsi Şila köpeğin, etrafına bakıp poğaçaların bulunduğu poşeti alıp kaçtığı ortaya çıktı.

Dükkana giren köpek masadaki poğaçaları alıp kaçtı ViDEO

"BİZ DE ŞAŞTIK"

İş yeri sahibi Burak Erdem, yaşanan ilginç olayla ilgili, “Yeni mallar gelmişti ve onların sayımını yapıyorduk. Sonra geldik baktık ki, poğaçalar yok. Bunlar nereye gitti diye bakındık sonra kamera kayıtlarına bakınca bekçi köpeğinin içeriye girip alıp gittiğini gördük. Böylesi ilginç bir olay başımıza gelince biz de şaştık.” dedi.

Dükkana giren köpek masadaki poğaçaları alıp kaçtı

Dükkana giren köpek masadaki poğaçaları alıp kaçtı

Dükkana giren köpek masadaki poğaçaları alıp kaçtı

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