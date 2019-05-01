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Dükkanı boş bırakan bakkal paraları hırsıza kaptırdı

Antalya’da market sahibinin toptancıya vermek için ayırdığı para kaşla göz arasında çalındı.

İHA | 01.05.2019 - 15:54..
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Manavgat ilçesinde bir markete giren şüpheli, önce parayı çalmadığını söyledi ancak gerçek güvenlik kameraları izlendiğinde ortaya çıktı.

Market sahibinin veresiye alışveriş yapmaları için ailesine 300 TL kredi açtığı şüpheli kadın gözaltına alındı.

DÜKKANI 1 DAKİKA BOŞ BIRAKTI, 550 TL'Sİ GİTTİ

Olay Manavgat Aşağı Pazarcı Mahallesi Fevzipaşa Caddesi’nde bulunan bir markette yaşandı. İş yerine gelen 20 yaşlarındaki genç kadının annesini aramak istediğini söylemesi üzerine telefonu veren market sahibi şüpheli iş yerinden çıktıktan sonra dükkanda müşteri olmadığı için yolun karşısında bir iş yerine gitti.

Dükkanı boş bırakan bakkal paraları hırsıza kaptırdı

"DÜKKANDA NE İŞİN VAR!"

İş yerinin dışında bekleyen şüpheli, dükkanın boş olmasını fırsat bilip içeri girdi ve doğruca kasaya yöneldi. Kasada bulunan 550 TL’yi alıp dükkandan çıkarken kapıda market sahibiyle karşılayan kadın hırsızlık şüphelisi, dükkan sahibinin "dükkanda ne işin var?" sorusuna cevap veremedi. Durumdan şüphelenen dükkan sahibi kasada parasının olmadığını görünce şüpheliden parasını vermesini istedi. Şüpheli parayı almadığını söyleyip iş yerinden çıkıp kaçarken market sahibi oğlunu arayarak güvenlik kameralarını inceledi.

Dükkanı boş bırakan bakkal paraları hırsıza kaptırdı

HIRSIZ TOPTANCIYA VERİLECEK PARALARI ALDI GİTTİ

Görüntülerde genç kadının kasadan parayı aldığı anın kayıtlarını izleyen market sahibi hemen şüphelinin annesini aradı. Daha önce de veresiye alışveriş yapmaları için 300 TL tutarında kredi aç an market sahibi, aileden de parayı alamayınca polisin yolunu tuttu ve şikayetçi oldu.
Yakalanan Y.G. isimli şüpheli gözaltına alındı.

Dükkanı boş bırakan bakkal paraları hırsıza kaptırdı

ŞİKAYETÇİ OLDU, SERBEST KALDI

Toptancıya vermek için kasaya 550 TL bıraktığını belirten market sahibi "Üst katta oturan Y.G. telefonla annesini aramak istediğini söyledi. Telefonu verdim. Daha sonra dışarı çıktık. Ben karşıdaki komşudan bir şey almak için karşıya geçtim. O anda kimse yokken içeri girip parayı almış. Ben kapıda yakaladım. Ama bir şey yapmadığını söyledi. Oğlumu aradım geldi ve güvenlik kamerasından parayı aldığını gördük. Kendisinden şikayetçi oldum" dedi. Y.G. market sahibinin şikayetçi olmasının ardından polisler tarafından Cumhuriyet Polis Karakoluna götürüldü. İfadesinin ardından adliyeye sevk edilen Y.G. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Dükkanı boş bırakan bakkal paraları hırsıza kaptırdı

Dükkanı boş bırakan bakkal paraları hırsıza kaptırdı

Dükkanı boş bırakan bakkal paraları hırsıza kaptırdı

Dükkanı boş bırakan bakkal paraları hırsıza kaptırdı

Dükkanı boş bırakan bakkal paraları hırsıza kaptırdı

Dükkanı boş bırakan bakkal paraları hırsıza kaptırdı

Dükkanı boş bırakan bakkal paraları hırsıza kaptırdı

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