Dükkanının önünden geçen kediyi tekmeledi

Görüntüler İstanbul Silivri'den...

Açık alanı bulunan bir iş yerinde güvenlik kamerasına takılan bu görüntü vicdanları sızlattı.

TEKMELEDİ

İlçede bulunan dükkanının önünden kedi geçen kadın, adeta çılgına döndü. Kediyi tekmeleyen kadın sonrasında hiçbir şey olmamış gibi yerine oturdu.

DİĞERİ DE ÇANTAYLA VURMAYA ÇALIŞTI

Kadının tekmelemesi yetmiyormuş gibi yanında bulunan ve kızı olduğu tahmin edilen diğer kişi de kediye çantasıyla vurmaya çalıştı.

Kediye tekme atan vicdansız kadın İZLE

Bu görüntüler sosyal medya üzerinde büyük tepki topladı.