Dumandan etkilenen kedi hayata döndürüldü

Rusya’nın Kovrov kentinde iki ailenin yaşadığı bir evde yangın çıktı.
Aileyi tahliye eden itfaiye ekipleri, evin içerisinde dumandan etkilenmiş hareketsiz yatan kediyi gördü.
Dışarıya çıkarılan kediye ilk müdahaleyi itfaiye ekipleri yaptı.
KEDİYE SOLUNUM CİHAZI İLE OKSİJEN VERİLDİ
Görüntülerde, itfaiye ekiplerinin kediye solunum cihazıyla oksijen verdikleri ve su içirdikleri görüldü.
Yerel medya, yangında kimsenin zarar görmediğini ve Tyson isimli kedinin sağlık durumunun iyi olduğunu duyurdu.
Dumandan etkilenen kediye itfaiye müdahale etti