Dumandan etkilenen kedi hayata döndürüldü

Son günlerde fotoğraflarını muzlayan sanatçı olarak anılan Moda ve Sanat Fotoğrafçısı Ufuk Altunkaş’a, muz sanatını sordum…

Kendini keseceğini söyleyen Mesut Y., polis ekipleri tarafından ikna edilince intihardan vazgeçti. Valilikle görüşen şahıs, daha sonra emniyete götürüldü.

7

Nzonzi'nin sözleşme fesih şartı

Galatasaray'da kadro dışı bırakılan Steven Nzonzi, kalan maaşının bir kısmı olan 1 milyon 625 bin euronun (10 milyon 592 bin TL) verilmesi durumunda sözleşmesini feshedeceğini yönetime bildirdi.