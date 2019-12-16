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Dumandan etkilenen kedi hayata döndürüldü

Rusya’da iki ailenin yaşadığı bir evde çıkan yangında, dumandan etkilenen kediye, itfaiye ekipleri tarafından oksijen verildi.

DHA | 16.12.2019 - 18:00..
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Rusya’nın Kovrov kentinde iki ailenin yaşadığı bir evde yangın çıktı.

Aileyi tahliye eden itfaiye ekipleri, evin içerisinde dumandan etkilenmiş hareketsiz yatan kediyi gördü.

Dışarıya çıkarılan kediye ilk müdahaleyi itfaiye ekipleri yaptı.

KEDİYE SOLUNUM CİHAZI İLE OKSİJEN VERİLDİ

Görüntülerde, itfaiye ekiplerinin kediye solunum cihazıyla oksijen verdikleri ve su içirdikleri görüldü.

Yerel medya, yangında kimsenin zarar görmediğini ve Tyson isimli kedinin sağlık durumunun iyi olduğunu duyurdu.

Dumandan etkilenen kediye itfaiye müdahale etti

Dumandan etkilenen kedi hayata döndürüldü


Dumandan etkilenen kedi hayata döndürüldü

Dumandan etkilenen kedi hayata döndürüldü

Dumandan etkilenen kedi hayata döndürüldü

Dumandan etkilenen kedi hayata döndürüldü


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