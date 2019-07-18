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Dumandan etkilenen kedi, kalp masajıyla hayata döndü

Balıkesir'de bir evde çıkan yangında yavrularıyla mahsur kalan ve dumandan etkilenen kedi, itfaiye ekiplerinin uyguladığı kalp masajıyla kurtarıldı.

DHA | 18.07.2019 - 03:32..
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Bandırma Sunullah Mahallesi Meydan Sokak'ta Figen Ünal'a ait evde, elektrik tesisatındaki arızadan kaynaklı yangın çıktı. Yangın, binada ve çevrede oturanlar tarafından endişe ve korkuya neden oldu. Evinin bir anda alevlere teslim olduğunu gören Ünal,  itfaiye ekiplerine haber verdi.

Dumandan etkilenen kedi, kalp masajıyla hayata döndü

Dumandan etkilenen kedi, kalp masajıyla hayata döndü

İTFAİYE KEDİLER İÇİN SEFERBER OLDU

Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edilirken, kedilerinin evde kaldığını farkeden Ünal, yükselen alevleri korku dolu gözlerle izledi. İtfaiye ekipleri yangını kısa ürede kontrol altına alırken, mahsur kalan kedilerin kurtarılması için çalışma başlattı.

Dumandan etkilenen kedi, kalp masajıyla hayata döndü

BAYGIN KEDİYE KALP MASAJI

Evde baygın halde bulunan anne ve 3 yavru kedi, itfaiye ekipleri tarafından binadan çıkarıldı. Dumandan etkilenen bir kedi, itfaiye görevlisinin yaptığı kalp masajı ile hayata döndürüldü. Kedi, su ile yıkanmasının ardından veteriner kliniğine götürüldü. Kedinin veteriner kliğindeki tedavisinin sürdürüldüğü öğrenildi.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Dumandan etkilenen kedi, kalp masajıyla hayata döndü

Dumandan etkilenen kedi, kalp masajıyla hayata döndü

Dumandan etkilenen kedi, kalp masajıyla hayata döndü

Dumandan etkilenen kedi, kalp masajıyla hayata döndü

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