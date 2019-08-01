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Dumandan etkilenen muhabbet kuşuna suni teneffüs

Kafeste unutularak dumandan etkilenen muhabbet kuşunu ise bir itfaiyeci kalp masajı ve suni teneffüs yaparak kurtarmaya çalıştı. Yapılan tüm müdahaleye rağmen kuş öldü.

DHA | 01.08.2019 - 23:22..
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Adıyaman'da akşam saatlerinde Kayalık Mahallesi'nde Fetli Ataman'a ait tek katlı evde bilinmeyen nedenle çıktı.

Evden yükselen dumanı görenler durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri ise yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü.

Dumandan etkilenen muhabbet kuşuna suni teneffüs

Yangında dumandan etkilenen 1 kişi sağlık görevlileri tarafından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı.

Dumandan etkilenen muhabbet kuşuna suni teneffüs

İTFAİYE ERİNDEN MUHABBET KUŞUNA SUNİ TENEFFÜS VE KALP MASAJI

İtfaiye erleri evde yaptığı inceleme sırasında kafeste unutulan muhabbet kuşunun dumandan etkilendiğini fark etti. Bir itfaiyeci kuşa dakikalarca kalp masajı ve suni teneffüs yaptı. İtfaiyecinin tüm çabalarına karşın muhabbet kuşunun öldüğü belirlendi.
Ekipler yangının çıkış nedenini araştırıyor.

Dumandan etkilenen muhabbet kuşuna suni teneffüs

Dumandan etkilenen muhabbet kuşuna suni teneffüs

Dumandan etkilenen muhabbet kuşuna suni teneffüs

Dumandan etkilenen muhabbet kuşuna suni teneffüs

Dumandan etkilenen muhabbet kuşuna suni teneffüs

Dumandan etkilenen muhabbet kuşuna suni teneffüs

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