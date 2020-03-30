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Dumandan kaçıp balkona sığınan aileyi itfaiye kurtardı

Tuzla’da bir binanın bodrum katında çıkan yangında yükselen dumanlar binanın en üst katına dolunca 3 çocuklu aile evlerinde mahsur kaldı.

İHA | 30.03.2020 - 09:49..
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İstanbul'un Tuzla ilçesine bağlı İçmeler Mahallesi'nde bulunan bir binanın bodrum katında yangın çıktı.

Sebebi bilinmeyen yangın nedeniyle yükselen duman binanın en üst katına doldu.

3 ÇOCUKLU AİLE MAHSUR KALDI

İtfaiye yangına müdahale ederek söndürdü. Fakat en üst kattaki evlerinde kalan aile, evden içeri giren duman nedeniyle mahsur kaldı. Binadan çıkamayınca evlerinin balkonuna kaçan aileye itfaiye yardım etti.

Dumandan kaçıp balkona sığınan aileyi itfaiye kurtardı

İTFAİYE EKİBİ KURTARDI

İtfaiye, önce 3 çocuk ile anne ve babalarını merdiven aracılığıyla aşağı indirdi. Dumandan etkilenen çocuklara olay yerindeki ambulansta müdahale edildi.

Ayrıca yangının çıktığı bodrumda bulunan tüplerin patlamaması olası bir faciayı önlemiş oldu.

Dumandan kaçıp balkona sığınan aileyi itfaiye kurtardı

"BİR BAKTIK MERDİVEN BOŞLUĞU DUMANLA KAPLANMIŞ"

Evinde çocukları ve eşiyle mahsur kalan baba Şener Turhan, “Çocuk kapıyı açınca içeriye duman dolduğunu söyledi. Bir baktık ki merdiven boşluğu komple dumanla kaplanmış. İnemedik aşağı. İtfaiye ekipleri bizi aldılar.” dedi.

Dumandan kaçıp balkona sığınan aileyi itfaiye kurtardı

Dumandan kaçıp balkona sığınan aileyi itfaiye kurtardı

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