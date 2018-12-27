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Dumanların arasında kurtarılmayı beklediler

Dört katlı bir apartmanın en alt katında çıkan yangında 7 kişi mahsur kaldı.

İHA | 27.12.2018 - 05:03..
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Bursa’da Nilüfer ilçesinde dört katlı bir apartmanın en alt katında gece saatlerinde meydana geldi.Yangın sırasında evde bulunan ev sahibi Cem E.’nin dumanları fark edip itfaiye ekiplerine haber vermesinin ardından olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Dumanların arasında kurtarılmayı beklediler

7 KİŞİ MAHSUR KALDI

Yoğun dumanların sardığı apartmanda dairelerinde mahsur kalan 7 kişi merdivenli araçlarla balkondan aşağıya indirildi. Dumandan etkilenen dört kişi ise ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yangını çevredeki vatandaşlar balkonlarından izlerken diğer yanda vatandaşlar o anları cep telefonlarıyla kaydetti.

Dumanların arasında kurtarılmayı beklediler

Evin mutfakta kısmında çıkan yangın yarım saatlik çalışma sonucu söndürülürken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.


Dumanların arasında kurtarılmayı beklediler




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