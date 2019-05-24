taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.0832
Euro
6.8179
Altın
1283.9
Borsa
86326.46
Gram Altın
251.035

Antalya'da dün cezaevinden çıkan hırsız bugün 11 iş yeri soydu

Gazipaşa ilçesinde uslanmaz hırsız, cezaevinden çıktığı gecede 11 iş yerine girdi.

İHA | 24.05.2019 - 15:36..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa
Whatsapp ile paylaş

Olay, saat 02.00 sıralarında manavlar çarşısında meydana geldi.

Sabah işyerini açan işyeri sahipleri ve çalışanları çok geç olmadan soyulduklarını anladı.

11 İŞ YERİ SOYAN 17 YAŞINDAKİ HIRSIZ DAHA DÜN CEZAEVİNDEYDİ

Hırsızlık ihbarıyla işyerlerinde bulunan güvenlik kameralarını inceledi. Hırsızın, hırsızlık suçunda tutuklu bulunan ve dün cezaevinden çıktığı öğrenilen 17 yaşındaki U.K. olduğu çok geçmeden anlaşıldı. İncelenen görüntülere göre bir kasaba çatıdan giren şahıs, et dolabının arkasına saklanıp çömelerek paraka kasasına yöneliyor. Para kasasını açan şahıs, aldığı bir poşetin içine paraları doldurup geldiği yoldan çıkıyor.

Antalya'da dün cezaevinden çıkan hırsız bugün 11 iş yeri soydu

KASAPÇIDAN GİRDİ, BALIKÇIDAN ÇIKTI

Güvenlik kameralarına yansıyan bir diğer görüntüde de hırsız balıkçı önünde keşif yapıyor. Araba ışıklarını fark edince masaların arasına saklanan hırsız daha sonra işyeri önünde dekor amaçlı bulunan testinin üzerine basıp, can simidine tırmanarak çatıya çıkıyor. Çatıdan işyerine giren hırsız, kasada bulanan paraları ve bahşiş kutusunu alarak kayıplara karışıyor.

Antalya'da dün cezaevinden çıkan hırsız bugün 11 iş yeri soydu

Antalya'da dün cezaevinden çıkan hırsız bugün 11 iş yeri soydu

"KASAYI BOŞALTMIŞ, HIRSIZLIKTAN CEZAEVİNDE YATIYORDU"

Sabah işyerine geldiğinde soyulduğunu anlayan kasap Metin Özgün, hırsızın üst kattan içeri girdiğini ve kasaya yönelerek bozuk paraları aldığını söyledi. Özgün, hırsızlık anının kameraya yansıdığını ve hırsızın kimliğinin tespit edildiğini belirtti.
Balıkçı Ali Özçelik ise, “Hırsız üst kattan girip buraya gelmiş. Kasada bulunan paraları ve bahşiş kutusunu almış. Söylediklerine göre daha dün hırsızlıktan cezaevinden çıkmış, bu gece de manavlar çarşısındaki 10-15 esnafın işyerine girmiş” dedi.

Antalya'da dün cezaevinden çıkan hırsız bugün 11 iş yeri soydu

Antalya'da dün cezaevinden çıkan hırsız bugün 11 iş yeri soydu

Antalya'da dün cezaevinden çıkan hırsız bugün 11 iş yeri soydu

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
İki çocuk babası 160 TL’lik borç için tecavüze uğradı

İki çocuk babası 160 TL’lik borç için tecavüze uğradı

595
Haluk Levent dertlere derman oluyor

Haluk Levent dertlere derman oluyor

137
SpaceX uzaya internet uyduları gönderdi

SpaceX uzaya internet uyduları gönderdi

111
CHP Genel Merkezi'ne gelen 3 anket

CHP Genel Merkezi'ne gelen 3 anket

368
A Milli Takımımızın aday kadrosu açıklandı

A Milli Takımımızın aday kadrosu açıklandı

317
İngiltere'de Theresa May dönemi kapandı

İngiltere'de Theresa May dönemi kapandı

211
Minibüste koltuğa oturtulmayan çocuk konuştu

Minibüste koltuğa oturtulmayan çocuk konuştu

240
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir