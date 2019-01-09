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Dün patlayan bomba bugün fark edildi

Bir otoparkın girişine konulduktan sonra uzaktan kumandayla patlatılan ses bombası, bugün fark edildi.

DHA | 09.01.2019 - 22:15..
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Şişli'de meydana gelen olayda, sokak üzerinde bulunan bir otoparkın önünde dün gece saatlerinde bir patlama sesi duyuldu. Otopark görevlileri, maytap patlaması nedeniyle çıkmış olabileceği düşüncesiyle sesin geldiği yeri kontrol etmezken, bomba, vardiya değişimine gelen bir başka çalışan tarafından fark edildi.

Dün patlayan bomba bugün fark edildi

Vardiya değişimi için saat 18.00 sıralarında otoparka gelen çalışan, girişteki kulübe önünde patlama izleri ve parçalanmış bir anten görünce polise haber verdi.

Dün patlayan bomba bugün fark edildi

EL YAPIMI BOMBA

Olay yerine gelen polisin yaptığı ilk incelemenin ardından parçaların el yapımı bir ses bombasına ait olduğu tespit edildi. Polis çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, bomba uzmanı ekipler, çevrede inceleme yaparak bombaya ait parçaları topladı.

Dün patlayan bomba bugün fark edildi

Otoparkın ve çevredeki işyerlerinin güvenlik kameralarını da inceleyen polis, bombayı yüzünü kapüşonla gizleyen bir  kişinin koyduğunu tespit etti. Polis, bombayı uzaktan kumandayla patlattıktan sonra kayıplara karışan kişiyi yakalamak için çalışmalara başladı.

Dün patlayan bomba bugün fark edildi

Dün patlayan bomba bugün fark edildi

Dün patlayan bomba bugün fark edildi

Dün patlayan bomba bugün fark edildi

Dün patlayan bomba bugün fark edildi

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