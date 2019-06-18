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Dünür kavgasında damat ve yeğenleri tutuklandı

Yalova'da dünürler arasında çıkan ve kayınvalidenin ölümü, eşinin de ağır yaralanmasıyla sonuçlanan bıçaklı kavga sonrası damat ile 5 yakını, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

DHA | 18.06.2019 - 15:55..
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Yalova'da Ürküt Ailesi'nin kızları, eşine boşanma davası açıp ailesinin yanına yerleşti. Olay gecesi ise boşanma davası açılan kocanın da aralarında bulunduğu 6 kişi, bir yakınlarının düğününden dönerken Ürküt Ailesi'nin evini taşlamaya başladı.

Ürküt Ailesi üyeleri de evden çıkarak, tepki gösterdi.

KAYINVALİDE BIÇAKLANDI

Bunun üzerine çıkan kavgada, Vicdan Ürküt bıçaklanarak hayatını kaybederken, eşi Yaşar Ürküt de başına sopayla vurularak ağır yaralandı. Olayın ardından araştırma başlatan Yalova Emniyet Müdürlüğü ekipleri, damat E.M. ile 5 akrabasını gözaltına aldı.

BIÇAĞI KİMİN KULLANDIĞINI SÖYLEMİYORLAR

Polis tarafından ek gözaltı süresi alınan şüpheliler, sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden E.M. ile yeğenleri K.M., E.M., R.M. ve D.M. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelilerin, ifadelerinde suçu birbirlerinin üzerine attıkları, Vicdan Ürküt'ü öldüren bıçağı kimin kullandığını söylemedikleri öğrenildi.

Öte yandan başına sopa darbesi alan Yaşar Ürküt’ün, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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