Dünya Bankası'ndan 12 milyar dolarlık yardım paketi

Koronavirüs dünya geneline yayılışını sürdürürken, can kayıpları ve vaka sayıları artıyor.

Şimdiye dek dünya genelinde koronavirüs sebebiyle 3 bin 198 kişi hayatını kaybetti, 93 bin 129 kişide de virüs tespit edildi.

12 MİLYAR DOLARLIK YARDIM PAKETİ

Dünya Bankası Grubu'da yeni tip koronavirüs salgınının tıbbi ve ekonomik etkileriyle mücadele eden ülkelere yardımcı olmak amacıyla başlangıç paketini devreye sokacağını bildirdi.

Dünya Bankasından yapılan açıklamada, 12 milyar dolarlık başlangıç paketinin, üye ülkelerin koronavirüs salgınına etkili yanıt verebilmesi ve salgının dramatik etkilerinin hafifletilmesi amacıyla tasarlandığı belirtildi.

ÜLKELERİN SAĞLIK SİSTEMLERİNİ GÜÇLENDİRMESİ SAĞLANACAK

Açıklamada, "Koronavirüs, 60'tan fazla ülkeye yayıldığı için Dünya Bankası Grubu, küresel salgının tıbbi ve ekonomik etkileriyle mücadele eden ülkelere acil destek amacıyla yaklaşık 12 milyar dolarlık başlangıç paketini kullanıma sunacak." ifadesi kullanıldı.

Bankanın sağlık sistemlerinin güçlendirilmesi için gelişmekte olan ülkelere yardım edeceğine işaret edilen açıklamada, salgının ekonomik etkilerinin azaltılması için de özel sektörle çalışılacağı aktarıldı.

DÜŞÜK VE ORTA GELİRLİ ÜLKELERE HİBEYLE DÜŞÜK FAİZLİ KREDİ

Açıklamada, finansman paketi kapsamında, Uluslararası Kalkınma Birliği (IDA) ve Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası (IBRD) aracılığıyla düşük ve orta gelirli ülkelere hibeyle düşük faizli kredilerin sağlanacağı, grubun özel sektördeki kolu olan Uluslararası Finans Kurumu (IFC) aracılığıyla ise iş ortamının sürdürülebilirliği için gereken desteğin sunulacağı ifade edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Dünya Bankası Başkanı David Malpass, koronavirüs salgınıyla mücadelede gelişmekte olan ülkelerin ihtiyaçları doğrultusunda hızlı ve esnek çözümler sağlamak için çalıştıklarını, acil durum finansmanı, politika tavsiyesi ve teknik yardımın bunlara dahil olduğunu bildirdi.