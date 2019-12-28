Dünya basınının gözü yerli otomobilde

Türkiye'nin yerli otomobilini tanıtmasıyla birlikte tüm medya kuruluşları gözünü Türkiye’deki gelişmelere dikti.

"TÜRKİYE DEDİĞİNİ YAPTI"

Başta Avrupa ve Amerika olmak üzere uluslararası basının gündemine, Türkiye’nin yerli otomobili damgasını vurdu.

ABD’de New York Times, Washington Post, Wall Stret Journal, Bloomberg başta olmak üzere tüm yayın kuruluşları, tanıtım töreninin manşete taşıdı.

Avrupa medyasında da durum farklı değildi. The Guardian, The Times, Le Figaro başta olmak üzere birçok İngiliz, Fransız, Alman ve Yunan medya kuruluşu, tanıtım törenini canlı verirken otomobile ait tüm detayları da gündem maddesi olarak kullandı.

TANITIM TÖRENİ CANLI VERİLDİ

Bursa’da kurulacak olan ve 4 bin 323 kişiyi istihdam edecek olan tesis, farklı detaylara sahip 5 ayrı model ve yıllık 175 bin adet üretilecek olan yerli otomobile ait tüm detaylar, "Türkler 60 yıllık projelerini, tamamen yerli üretimle hayata geçiriyor" mesajıyla paylaşıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Gebze’de gerçekleştirdiği test sürüşü de, özellikle Yunan medyası tarafından sıklıkla paylaşıldı.

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