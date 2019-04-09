Dünya çapında tavla ustaları Budva'da buluşuyor

Kuzey Kıbrıs’ta altı yıldır dünyanın en büyük tavla şampiyonasını düzenleyen Merit Grubu, adadaki tecrübesini Avrupa’ya taşıyor. Balkanlar’ın Monte Carlo’su olarak bilinen Karadağ’ın sahil kenti Budva’da, 8-14 Nisan haftası düzenlenecek olan “4’üncü Merit Open Montenegro Grand Prix”, 35 ülkeden 250’yi aşkın tavla ustasını buluşturuyor.

15 TÜRK OYUNCU TURNUVADA

Merit International Bölge Müdürü Burhan Genç, Balkanlar’daki ilk iki turnuvayı Hırvatistan’ın Dubrovnik şehrinde düzenlediklerini belirterek, “Karadağ’daki ikinci yılımızda katılımcı sayımızı da ikiye katladık. Bu turnuvanın öncekilerden farkı, yılda bir kez ve her yıl başka bir ülkede düzenlenen ‘Dünya Ulusal Takımlar Şampiyonası’nı bünyesinde barındırıyor olması. Daha önce beş farklı ülkede yapılan bu yarışmada geçen yıl 15 ülkenin milli takımı yarışmıştı. Budva’da ise 26 ülkenin tavla takımını ağırlıyoruz. Yani dünya tavla tarihinin gelmiş geçmiş en büyük milli takımlar etkinliği, Karadağ’da gerçekleşiyor. 15 Türk oyuncu turnuvaya katıldı, bunlardan 5’i de Türk Milli Takımı için yarışıyor. Güney Afrika, Japonya ve Amerika’dan dahi gelen takımlar var” dedi.

BİRİNCİYE 30 BİN EURO

Merit International’ın turnuvaya 25 bin euro katkıda bulunduğunu söyleyen Burhan Genç, sözlerini şöyle tamamladı:

“Oyuncuların katılım ücretleri de eklendiğinde şampiyonun yaklaşık 30 bin euro kazanacağını, toplam ödül miktarınınsa 130 bin euroyu bulacağını öngörüyoruz.”