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Dünya çevresindeki gizemli uğultunun nedeni belli oldu

Bilim insanları, son iki yıldır dünya çevresinde duyulan gizemli uğultunun Hint Okyanusu'nun tabanındaki olağan dışı sismik etkinlikten kaynakladığını açıkladı.

AA | 09.01.2020 - 09:36..
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Yeni yapılan bir araştırma, son iki yıldır dünyanın bazı kesimlerinde meydana gelen gizemli uğultuların nedenini ortaya çıkardı. Bilim insanları, uğultuların Hint Okyanusu'nun tabanındaki olağan dışı sismik etkinlikten kaynakladığını belirledi.

Postdam Alman Yer Bilimleri Araştırma Merkezinden sismolog Simone Cesca önderliğindeki araştırma ekibi, Madagaskar ve Mozambik arasında bulunan Mayotte adasının kıyısında yeni bir su altı yanardağı tespit etti.

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SESLERİN NEDENİ SU ALTINDAKİ YANARDAĞ

İlk kez Mayıs 2018'te Mayotte Adası yakınlarda aynı anda binlerce depremin kaydedildiğini hatırlatan araştırmacılar, ardından Ekim 2018'den itibaren, atmosferde bazıları 40 dakika kadar sürebilen gizemli uğultuların dalgalar halinde atmosfere yayıldığına dikkati çekti.

2019 yılında bir Fransız okyanus araştırma ekibinin, Mayotte yakınlarında okyanus dibinde, 5 kilometre genişliğinde ve tabandan 800 metre yükseklikte yeni bir yanardağ oluştuğunu ortaya çıkarması, uğultuların gizeminin de çözülmesini sağladı.

Yanardağın okyanus tabanının 32 kilometre altında, 15 kilometre genişliğindeki rezervuardaki magmanın yüzeye çıkmasını sağladığını açıklayan araştırmacılar, volkanik oluşumun bir yıl içinde tamamlandığını ve bu yoğun sismik faaliyetler nedeniyle uğultuların oluştuğunu vurguladı.

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