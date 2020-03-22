Dünya Çocuk Şiirleri Günü kutlu olsun

22 Mart Dünya Çocuk Şiirleri Günü! Dün de 21 Mart Dünya Şiir Günü idi! Sanırım çocuk yanımıza daha çok ihtiyaç duyduğumuz günler yaşıyoruz. Kendimize döndüğümüz, keşiflere çıktığımız günler. Bugün sınıflarda, okullarda, çocukların kutladığı bir gün aslıda. Bu kez kutlayamamış olabilirler. Olsun. Biz de şiirleri yine de okur, çocuklarımızla, çocuk yanımızla evde kutlarız. En sevdiğiniz şiirleri yorumlarda paylaşarak çoğalabiliriz mesela. Bugünler iyi niyetten ayrılmayan kalbimizle, şiirlerimizle, kitaplarımızla güzelleşecek…

Sizinle Günışığı Kitaplığı’nın bugünü kutlamak için seçtiği kitabı Kahkaha Keki’ni paylaşmak istiyorum. Ama önce şiir! Ben sizinle paylaşmak için çocuk yanımla, çocuk yaşımın şiirini seçiyorum. Nedense aklım şiir deyince hep ‘Dünyanın Bütün Çiçekleri’ne gidiyor:

Dünyanın bütün çiçeklerini diyorum

Bütün çiçeklerini getirin buraya,

Öğrencilerimi getirin, getirin buraya,

Kaya diplerinde açmış çiğdemlere benzer

Bütün köy çocuklarını getirin buraya,

Son bir ders vereceğim onlara,

Son şarkımı söyleyeceğim,

Getirin, getirin...

Ve sonra öleceğim.

BUGÜNÜ NEDEN KUTLUYORUZ

Dünya Çocuk Şiirleri Günü, sadece Türkiye’de değil, diğer ülkelerde de aynı gün kutlanıyor. Yani evrensel bir gün. Merkezinin Belçika’nın Lieg şehrinde bulunan Uluslararası Dünya Çocuk Şiirleri Örgütü, her yıl bugünün kutlanmasını 1978’de kararlaştırdı. Ve her yıl saptadığı bir konuda şiir yazılması için dünya çocuklarına çağrıda bulunuyor.

Dünya Çocuk Şiirleri Örgütü, bugüne kadar ‘Çocuk Dünyası’, Diğerlerini Nasıl Düşünüyorsun?’, ‘Savaşı Önlemek İçin Sözcükler’, ‘Barışa Çağrı’, ‘Dünya Evimizdir’ gibi pek çok konuda şiir yazılmasını istedi. Bu şiirler Lieg şehrindeki Kongre Sarayı Salonu’nda sergilendi. Ardından da bu şiirler bir antolojide toplandı ve Birleşmiş Milletler aracılığı ile yarışmaya katılan ülkelere de gönderildi.

KAHKAHA KEKİ

Basın bültenime bu kitabın tanıtım yazısı, “Gökyüzünden yeryüzüne şiirle örülsün dünyamız” başlığı ile düştü. Ne güzel değil mi?

Bir şiirden de hoş bir alıntı yapayım:

Dedem diyor ki,

Dünya’nın evi,

İnsanın kalbi.

Sevdikçe genişleyip,

İçine alıyor herkesi.

Kahkaha Keki, edebiyatımızın saygın şiir ödüllerinin sahibi, usta yazar, şair Çiğdem Sezer’in çocuksu hayallerini, sevinç ve dileklerini dillendirdiği bir şiir kitabı. Sezer, gökyüzünden kuşlara kadar uzanan şiirleriyle çocukların ilhamı oluyor. Renkli ve çok boyutlu imgelerle zenginleştirdiği şiirleri, çocukların dünyasında canlılara yeni bir bakış açısı kazandıracak kapılar aralıyor. Ayrıca kitaba sanatçı Sadi Güran, özgün eserleri ile renk katıyor…

Kitapta yer alan bazı şiirlerin isimleri de şöyle:

Beni Sen Büyüt Anne,

Dünya Hepimizin Evi,

Kahkaha Keki,

Kendim Okuyabiliyorum,

Baloncu Çocuk,

Elma Ağacı,

Elde Var Bulut,

Ninemin Gözlükleri,

Kahraman Babam,

Sözcükler Renklidir,

Sözcüklerin Gözleri Vardır,

Sözcükler Yer Değiştirir…

Kahkaha Keki

Çiğdem Sezer

Günışığı Kitaplığı

S.: 92

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Damla Karakuş

[email protected]

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