Dünya Edebiyatı'ndan okunması en zor 10 kitap

Bazen bir kitabı elimize alırız ve o kitap bir türlü ilerlemez. Sanki biz okudukça bir yeni sayfa daha eklenir ve bitmek bilmez. Her bir cümle kendini tekrar okutur. Hani denir ya, onu anlamak için birkaç fırın ekmek yemek gerekir. İşte “The Millions” adlı internet sitesinden Emily Colette Wilkinson ve Garth Risk Hallberg, en zor kitapların bir listesini yapmak istemiş ve bu çalışma tam 3 yıl sürmüş. Listeyle daha önce karşılaşmış olanınız vardır. Zira liste 2012’de açıklanmış.

Wilkinson ve Hallberg, 2009’da başlattıkları bu çalışmada seçim yaparken, okuma zorluğu açısından kitapların uzunluğu, sözdizimi, üslubu, yapısal farklılıkları, alışılmadık deneysel teknikleri ya da soyutluğu gibi pek çok maddeyi baz almış. Bunun yanında Batı dillerinde yazılmış kitaplar temel alınırken, Çin, Japon, Rus, Latin Amerika, Hint edebiyatları vs ise, yer almıyor. Ayrıca 10 kitaplık bu listede sadece 4 kitap Türkçeye çevrilmiş…

Listeden bağımsız olarak soracak olursam, sizin bugüne dek okuduğunuz en zor kitap hangisiydi?

NIGHTWOOD (GECEYİ ANLAT BANA)

Djuna Barnes

Çev.: Aslı Biçen

Sel Yay.

S.: 174

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A TALE OF A TUB

Jonathan Swift

Bronson Tweed Publishing

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TO THE LIGHTHOUSE (DENİZ FENERİ)

Virginia Woolf

Çev.: Naciye Öncül Akseki

İletişim Yay.

S.: 248

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CLARISSA OR THE HISTORY OF A YOUNG LADY

Samuel Richardson

Penguin Books

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FINNEGANS WAKE (FINNEGAN UYANMASI)

James Joyce

Çev.: Fuat Sevimay

Sel Yay.

S.: 663

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THE PHENOMENOLOGY OF THE SPIRIT

Georg Wilhelm Friedrich Hegel

Envika Book

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BEING & TIME (VARLIK VE ZAMAN)

Martin Heidegger

Alfa Yay.

S.: 640

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FAERIE QUEENE

Edmund Spenser

Neeland Media

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THE MAKING OF AMERICANS

Gertrude Stein

Envika Book

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WOMEN AND MEN

Joseph McElroy

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Damla Karakuş

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