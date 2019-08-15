Dünya Edebiyatı'ndan okunması en zor 10 kitap

Bazen bir kitabı elimize alırız ve o kitap bir türlü ilerlemez. Sanki biz okudukça bir yeni sayfa daha eklenir ve bitmek bilmez. Her bir cümle kendini tekrar okutur. Hani denir ya, onu anlamak için birkaç fırın ekmek yemek gerekir. İşte “The Millions” adlı internet sitesinden Emily Colette Wilkinson ve Garth Risk Hallberg, en zor kitapların bir listesini yapmak istemiş ve bu çalışma tam 3 yıl sürmüş. Listeyle daha önce karşılaşmış olanınız vardır. Zira liste 2012’de açıklanmış.
Wilkinson ve Hallberg, 2009’da başlattıkları bu çalışmada seçim yaparken, okuma zorluğu açısından kitapların uzunluğu, sözdizimi, üslubu, yapısal farklılıkları, alışılmadık deneysel teknikleri ya da soyutluğu gibi pek çok maddeyi baz almış. Bunun yanında Batı dillerinde yazılmış kitaplar temel alınırken, Çin, Japon, Rus, Latin Amerika, Hint edebiyatları vs ise, yer almıyor. Ayrıca 10 kitaplık bu listede sadece 4 kitap Türkçeye çevrilmiş…
Listeden bağımsız olarak soracak olursam, sizin bugüne dek okuduğunuz en zor kitap hangisiydi?
NIGHTWOOD (GECEYİ ANLAT BANA)
Djuna Barnes
Çev.: Aslı Biçen
Sel Yay.
S.: 174
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A TALE OF A TUB
Jonathan Swift
Bronson Tweed Publishing
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TO THE LIGHTHOUSE (DENİZ FENERİ)
Virginia Woolf
Çev.: Naciye Öncül Akseki
İletişim Yay.
S.: 248
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CLARISSA OR THE HISTORY OF A YOUNG LADY
Samuel Richardson
Penguin Books
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FINNEGANS WAKE (FINNEGAN UYANMASI)
James Joyce
Çev.: Fuat Sevimay
Sel Yay.
S.: 663
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THE PHENOMENOLOGY OF THE SPIRIT
Georg Wilhelm Friedrich Hegel
Envika Book
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BEING & TIME (VARLIK VE ZAMAN)
Martin Heidegger
Alfa Yay.
S.: 640
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FAERIE QUEENE
Edmund Spenser
Neeland Media
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THE MAKING OF AMERICANS
Gertrude Stein
Envika Book
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WOMEN AND MEN
Joseph McElroy
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Damla Karakuş
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