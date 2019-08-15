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Dünya Edebiyatı'ndan okunması en zor 10 kitap

3 yıllık süren bir araştırmanın sonucunda okunması en zor kitap belirlenmiş. Bakalım sizin zor kitaplarınız da listede var mı?

Özel İçerik | 15.08.2019 - 10:01..
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Okunması zor kitaplar

Bazen bir kitabı elimize alırız ve o kitap bir türlü ilerlemez. Sanki biz okudukça bir yeni sayfa daha eklenir ve bitmek bilmez. Her bir cümle kendini tekrar okutur. Hani denir ya, onu anlamak için birkaç fırın ekmek yemek gerekir. İşte “The Millions” adlı internet sitesinden Emily Colette Wilkinson ve Garth Risk Hallberg, en zor kitapların bir listesini yapmak istemiş ve bu çalışma tam 3 yıl sürmüş. Listeyle daha önce karşılaşmış olanınız vardır. Zira liste 2012’de açıklanmış.

Wilkinson ve Hallberg, 2009’da başlattıkları bu çalışmada seçim yaparken, okuma zorluğu açısından kitapların uzunluğu, sözdizimi, üslubu, yapısal farklılıkları, alışılmadık deneysel teknikleri ya da soyutluğu gibi pek çok maddeyi baz almış. Bunun yanında Batı dillerinde yazılmış kitaplar temel alınırken, Çin, Japon, Rus, Latin Amerika, Hint edebiyatları vs ise, yer almıyor. Ayrıca 10 kitaplık bu listede sadece 4 kitap Türkçeye çevrilmiş…

Listeden bağımsız olarak soracak olursam, sizin bugüne dek okuduğunuz en zor kitap hangisiydi?

İlan edilmiş okunması en zor 10 kitap

NIGHTWOOD (GECEYİ ANLAT BANA)

Djuna Barnes

Çev.: Aslı Biçen

Sel Yay.

S.: 174

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İlan edilmiş okunması en zor 10 kitap

A TALE OF A TUB

Jonathan Swift

Bronson Tweed Publishing

Kitabı satın almak için tıklayınız: D&R

İlan edilmiş okunması en zor 10 kitap

TO THE LIGHTHOUSE (DENİZ FENERİ)

Virginia Woolf

Çev.: Naciye Öncül Akseki

İletişim Yay.

S.: 248

Kitabı satın almak için tıklayınız: D&R

İlan edilmiş okunması en zor 10 kitap

CLARISSA OR THE HISTORY OF A YOUNG LADY

Samuel Richardson

Penguin Books

Kitabı satın almak için tıklayınız: D&R

İlan edilmiş okunması en zor 10 kitap

FINNEGANS WAKE (FINNEGAN UYANMASI)

James Joyce

Çev.: Fuat Sevimay

Sel Yay.

S.: 663

Kitabı satın almak için tıklayınız: D&R

İlan edilmiş okunması en zor 10 kitap

THE PHENOMENOLOGY OF THE SPIRIT

Georg Wilhelm Friedrich Hegel

Envika Book

Kitabı satın almak için tıklayınız: D&R

İlan edilmiş okunması en zor 10 kitap

BEING & TIME (VARLIK VE ZAMAN)

Martin Heidegger

Alfa Yay.

S.: 640

Kitabı satın almak için tıklayınız: D&R

İlan edilmiş okunması en zor 10 kitap

FAERIE QUEENE

Edmund Spenser

Neeland Media

Kitabı satın almak için tıklayınız: D&R

İlan edilmiş okunması en zor 10 kitap

THE MAKING OF AMERICANS

Gertrude Stein

Envika Book

Kitabı satın almak için tıklayınız: D&R

İlan edilmiş okunması en zor 10 kitap

WOMEN AND MEN

Joseph McElroy

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Damla Karakuş

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