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Dünya Fikri Mülkiyet Günü ve Patent Haftası etkinlikleri

Dünya genelinde 26 Nisan ve haftası olarak kabul edilen Dünya Fikri Mülkiyet Günü ve Patent Haftası, çeşitli etkinliklerle Türkiye’de de kutlanacak.

İHA |
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Dünya Fikri Mülkiyet Günü ve Patent Haftası etkinlikleri

Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü (WIPO)'nün kurulduğu gün olan 26 Nisan, tüm dünyada Dünya Fikri Mülkiyet Günü olarak kutlanıyor.

Her yıl WIPO'ya üye ülkeler, fikri mülkiyetin önemini vurgulamak için belirlenen tema ile çeşitli etkinliklerle kutlamalar yapıyor.

BU YILKİ TEMA SPOR

2019 yılının teması ise spor olarak belirlendi.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Adres Patent Genel Müdürü Cumhur Akbulut, “Bu yıl WIPO, Fikri Mülkiyet Günü'nde spor dünyasını konu ediyor. Üreticiliği, inovasyonun sporun gelişimini nasıl etkilediğini mercek altına alıyor. Günümüzde gelişen iletişim teknolojilerinin de katkısıyla futbolun küresel bir endüstri haline geldiğine dikkat çekiliyor. Sponsorluk ilişkilerinden spor organizasyonlarına, istihdam edilen insan sayısından tesislere kadar pek çok başlıkta fikri mülkiyet kavramına vurgu yapılıyor. Markalaşma, lisanslama, sponsorluk, yayın hakları gibi konularla futbolun nasıl bir ticari faaliyet haline geldiğinin altı çiziliyor." dedi.

Dünya Fikri Mülkiyet Günü ve Patent Haftası etkinlikleri

"SANAYİCİLR PATENT ALTINDA BİR ARAYA GELECEK"

“Sporda başarılı olunabilmesi için insanın kendi sınırlarını zorlaması ve kreatif olabilmesi gerekiyor” diyen Akbulut, “Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü bu yılki kampanyada spor kahramanlarını oluşturan ve onların performanslarını arttıran tüm insanlar için spor temasını seçerek kutlama fırsatı sunuyor.Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de Fikri Mülkiyet Günü'nde bir dizi etkinlik gerçekleştiriliyor. Fikri ve Sınai Mülkiyet alanında uzman kadrosuyla uzun yıllar hizmet veren Adres Patent bu yıl Fikri Mülkiyet Günü'nü üniversiteler, sanayiciler, kamu kurumları, özel sektör, kişi ve gruplarla birlikte kutluyor. 24 - 26 - 30 Nisan tarihlerinde bir hafta sürecek olan etkinliklerin ilk gününde sanayiciler patent başlığı altında bir araya geliyorlar” ifadelerini kullandı.Dünya Fikri Mülkiyet Günü ve Patent Haftası etkinlikleri

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