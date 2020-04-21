Dünya genelinde korona bilançosu 2.5 milyonu geçti

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüsün dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı artmaya devam ediyor.

Koronavirüs görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde koronavirüs nedeniyle 171 bin 721 kişi hayatını kaybetti, virüse yakalanan 658 bin 458 kişi ise iyileşti.

2.5 MİLYONU AŞKIN VAKA

Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı ise 2 milyon 501 bin 571 olarak kaydedildi.

EN FAZLA VAKA VE ÖLÜM ABD'DE

En fazla vaka ve can kaybının görüldüğü ülke ABD oldu. Ülkede 792 bin 938 kişide koronavirüs tespit edilirken, virüs nedeniyle 43 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

İSPANYA, İTALYA, FRANSA...

ABD'yi 204 bin 178 vaka ile İspanya, 181 bin 228 ile İtalya, 155 bin 383 ile Fransa, 147 bin 103 ile Almanya ve 124 bin 743 ile İngiltere izledi.

Salgının ortaya çıktığı Çin ana karasında ise 82 bin 758 vaka kayda geçti.

VAKA SAYILARI 10 BNİNİ AŞAN DİĞER ÜLKELER

"Türkiye (90 bin 980), İran (84 bin 802), Rusya (52 bin 763), Belçika (40 bin 956), Brezilya (40 bin 814), Kanada (36 bin 831), Hollanda (34 bin 134), İsviçre (28 bin 63), Portekiz (20 bin 863), Hindistan (18 bin 658), Peru (16 bin 325), İrlanda (15 bin 652), Avusturya (14 bin 873), İsveç (14 bin 777), İsrail (13 bin 883), Japonya (11 bin 847), Güney Kore (10 bin 683), Şili (10 bin 507), Suudi Arabistan (10 bin 484) ve Ekvador (10 bin 128)."