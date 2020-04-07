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Dünya genelinde korona vaka sayısı 1 milyon 400 bini geçti

Koronavirüs vaka sayısı dünya genelinde 1 milyon 400 bini aşarken, 81 bin 10 kişi de hayatını kaybetti.

AA |
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Dünya genelinde korona vaka sayısı 1 milyon 400 bini geçti

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs salgını nedeniyle dünya genelinde 81 bin 10 kişi hayatını kaybetti.

VAKA SAYISI 1 MİLYON 400 BİNİ GEÇTİ

Koronavirüs görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesindeki bilgiye göre, dünya genelinde toplam vaka sayısı 1 milyon 410 bin 61'e ulaştı.

Dünya genelinde korona vaka sayısı 1 milyon 400 bini geçti

EN FAZLA VAKA ABD'DE

En çok vaka görülen ülke 386 bin 104 ile ABD olurken, onu 140 bin 511 vakayla İspanya, 135 bin 586 vakayla İtalya ve 109 bin 69 vakayla Fransa ve 106 bin 504 vakayla Almanya izledi.

Salgının ortaya çıktığı Çin'de ise 81 bin 740 vaka kayda geçti.

Dünya genelinde korona vaka sayısı 1 milyon 400 bini geçti

VAKA SAYISI 10 BİNDEN FAZLA OLAN ÜLKELER

Vaka sayıları 10 bini aşan ülkeler şöyle sıralandı:

İran (62 bin 589), İngiltere (55 bin 242), Türkiye (34 bin 109), İsviçre (22 bin 253), Belçika (22 bin 194), Hollanda (19 bin 580), Kanada (17 bin 825), Avusturya (12 bin 613), Portekiz (12 bin 442), Brezilya (12 bin 377) ve Güney Kore (10 bin 331).

Dünya genelinde korona vaka sayısı 1 milyon 400 bini geçti

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