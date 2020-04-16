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Dünya genelinde korona vaka sayısı 2 milyon 100 bini aştı

Koronavirüs vaka sayısı dünya genelinde 2 milyon 100 bin 64'e ulaşırken, hayatını kaybedenlerin sayısı 136 bin 36 kişi oldu.

AA |
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Dünya genelinde korona vaka sayısı 2 milyon 100 bini aştı

Ölümcül koronavirüs tüm dünyada etkisini göstermeye devam ediyor.

Koronavirüs görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesindeki bilgiye göre, dünya genelinde toplam vaka sayısı 2 milyon 100 bin 64'e ulaştı.

VAKA SAYISI EN FAZLA ABD'DE

En çok vaka görülen ülke 64 bin 348 ile ABD olurken, bu ülkeyi 182 bin 816 vakayla İspanya, 165 bin 155 ile İtalya, 147 bin 863 ile Fransa, 134 bin 753 ile Almanya ve 98 bin 476 ile İngiltere takip etti.

Salgının ortaya çıktığı Çin'de ise 82 bin 341 vaka kayda geçti.

Dünya genelinde korona vaka sayısı 2 milyon 100 bini aştı

VAKA SAYILARI 10 BİNİ AŞAN DİĞER ÜLKELER

"İran (77 bin 995), Türkiye (69 bin 392), Belçika (34 bin 809), Hollanda (29 bin 214), Brezilya (29 bin 15), Kanada (28 bin 379), Rusya (27 bin 938), İsviçre (26 bin 422), Portekiz (18 bin 841), Avusturya (14 bin 412), İsrail (12 bin 591), İrlanda (12 bin 547), İsveç (12 bin 540), Hindistan (12 bin 456), Peru (11 bin 475) ve Güney Kore (10 bin 613)."

Salgın nedeniyle dünya genelinde 136 bin 36 kişi hayatını kaybederken, virüs bulaşan 523 bin 873 kişi ise iyileşti.

Halen tedavi gören 1 milyon 440 bin 232 aktif enfekte vaka bulunuyor.

Dünya genelinde korona vaka sayısı 2 milyon 100 bini aştı

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