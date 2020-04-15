taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.8347
Euro
7.4894
Altın
1716.76
Borsa
98549.8
Gram Altın
378.207
Bitcoin
47125.76

Dünya genelinde korona vaka sayısı 2 milyonu aştı

Dünya genelinde koronavirüs salgınında vaka sayısı 2 milyonun üzerine çıktı. Hayatını kaybedenlerin sayısı ise 127 bine dayandı.

Haber Merkezi |
  1. Haberler
  2. Dünya
Whatsapp ile paylaş Google News'de takip et

Dünya genelinde korona vaka sayısı 2 milyonu aştı

Koronavirüs görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesindeki bilgiye göre, dünya genelinde toplam vaka sayısı 2 milyon 65'e ulaştı.

En çok vaka görülen ülke 614 bin 246 ile ABD oldu. Bu ülkeyi 174 bin 60 vakayla İspanya, 162 bin 488 ile İtalya, 143 bin 303 ile Fransa, 132 bin 210 ile Almanya ve 93 bin 873 ile İngiltere izledi.

Dünya genelinde korona vaka sayısı 2 milyonu aştı

ÇİN'DE VAKA SAYISI 82 BİN 295

Salgının ortaya çıktığı Çin'de ise 82 bin 295 vaka kayda geçti.

Vaka sayıları 10 bini aşan ülkeler ise şöyle sıralandı:

"İran (74 bin 877), Türkiye (65 bin 111), Belçika (31 bin 119), Hollanda (27 bin 419), Kanada (27 bin 63), İsviçre (25 bin 936), Brezilya (25 bin 684), Rusya (21 bin 102), Portekiz (17 bin 448), Avusturya (14 bin 234), İsrail (12 bin 46), Hindistan (11 bin 487), İrlanda (11 bin 479), İsveç (11 bin 445), Güney Kore (10 bin 591) ve Peru (10 bin 303)."

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde geçen yıl aralıkta ortaya çıkan koronavirüs salgını, 210 ülke ve bölgeye yayılarak pandemiye dönüştü.

Salgın nedeniyle dünya genelinde 126 bin 754 kişi hayatını kaybetti, virüs bulaşan 484 bin 597 kişi ise iyileşti.

İlginizi Çekebilir
Almanya'da dikkat çeken duvar grafitileri
Berlin'de bulunan Mauer Park duvarlarına koronavirüs ile ilgili grafitiler çizildi.
Çernobil yangınının uzaydan görüntüleri
Ukrayna'nın Çernobil bölgesinde kırsal alanda çıkan ve 10 gündür devam eden yangın, kontrol altına alındı. NASA uydusu tarafından çekilen fotoğraflar ise, olayın boyutunu ortaya koydu.
Çin'de 46 yeni vaka görüldü
Çin'de kayda geçen son koronavirüs vakalarıyla birlikte yurt dışı kaynaklı vakaların sayısı 1.500’e, toplam vaka sayısı ise 82 bin 295’e yükseldi.
New York Valisi ile Trump arasında koronavirüs gerilimi
Koronavirüs ile mücadeleye ilişkin konuşan New York Valisi Andrew Cuomo, "Şimdi siyasetin ve kavganın zamanı değil. Trump kavga etmek istiyorsa o ben olmayacağım" dedi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
93 bin mahkumun tahliye olacağı af yasası yürürlüğe girdi
93 bin mahkumun tahliye olacağı af yasası yürürlüğe girdi
203
Cezaevlerinde tahliyeler başladı
Cezaevlerinde tahliyeler başladı
230
Ankara'da EGO otobüsünde 'koronavirüs' alarmı
Ankara'da EGO otobüsünde 'koronavirüs' alarmı
36
Koronavirüsten korunmak için düzenli uyku da şart
Koronavirüsten korunmak için düzenli uyku da şart
79
Sağlık personeline saldırının cezası artıyor
Sağlık personeline saldırının cezası artıyor
131
Çernobil’de 10 gündür süren orman yangını söndürüldü
Çernobil’de 10 gündür süren orman yangını söndürüldü
10
Wilma Elles otelini satıyor
Wilma Elles otelini satıyor
8
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
[+] Görüş bildir