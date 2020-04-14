Dünya genelinde korona vakası 2 milyona yaklaştı

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüsün dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı 1 milyon 926 bini aştı.

Koronavirüs görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde koronavirüs nedeniyle toplam 119 bin 724 kişi hayatını kaybetti ve virüs bulaşan 452 bin 367 kişi iyileşti.

ÜLKELERİN KORONAVİRÜS VERİLERİ

Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 1 milyon 926 bin 235'e ulaştı.

Koronavirüs nedeniyle Çin ana karasında 3 bin 341, Hong Kong'da 4, İtalya'da 20 bin 465, İspanya'da 17 bin 756, Fransa'da 14 bin 967, İngiltere'de 11 bin 329, İran'da 4 bin 585, Belçika'da 3 bin 903, Almanya'da 3 bin 194, Hollanda'da 2 bin 823, Brezilya'da 1355, Türkiye'de 1296, İsviçre'de 1138, İsveç'te 919, Kanada'da 780, Portekiz'de 535, Endonezya'da 399, Avusturya'da 368, İrlanda'da 365, Hindistan'da 358, Ekvador'da 355, Meksika'da 332 yaşamını yitirdi.

Romanya'da 331, Filipinler'de 315, Cezayir'de 313, Danimarka'da 285, Polonya'da 245, Güney Kore'de 222, Peru'da 216, Dominik Cumhuriyeti'nde 177, Mısır'da 164, Japonya'da 155, Rusya'da 148, Çekya'da 143, Norveç'te 134, Fas'ta 126, Macaristan'da 122, İsrail'de 117, Kolombiya'da 112, Yunanistan'da 98, Arjantin'de 98, Pakistan'da 96, Panama'da 94, Ukrayna'da 98, Sırbistan'da 85, Şili'de 82, Irak'ta 78, Malezya'da 77, Lüksemburg'da 69, Suudi Arabistan'da 65, Avustralya'da 61, Finlandiya'da 59 ve Slovenya'da 55 kişi hayatını kaybetti.

VAKA SAYILARI 1000'DEN FAZLA OLAN ÜLKELER

"İspanya 170 bin 99, İtalya 159 bin 516, Fransa 136 bin 779, Almanya 130 bin 72, İngiltere 88 bin 621, Çin 82 bin 249, İran 73 bin 303, Türkiye 61 bin 49, Belçika 30 bin 589, Hollanda 26 bin 551, İsviçre 25 bin 688, Kanada 25 bin 680, Brezilya 23 bin 723, Rusya 18 bin 328, Portekiz 16 bin 934, Avusturya 14 bin 41, İsrail 11 bin 858, İsveç 10 bin 948, İrlanda 10 bin 647, Güney Kore 10 bin 564, Hindistan 10 bin 541, Peru 9 bin 784, Japonya 8 bin 357, Ekvador 7 bin 529, Şili 7 bin 525, Polonya 6 bin 934, Romanya 6 bin 633, Norveç 6 bin 605, Avustralya 6 bin 398, Danimarka 6 bin 318, Çekya 6 bin 59, Pakistan 5 bin 716, Meksika 5 bin 14, Suudi Arabistan 4 bin 934, Filipinler 4 bin 932, Malezya 4 bin 817, Endonezya 4 bin 557, BAE 4 bin 521, Sırbistan 4 bin 54,

Panama 3 bin 472, Lüksemburg 3 bin 292, Katar 3 bin 231, Dominik Cumhuriyeti 3 bin 167, Ukrayna 3 bin 102, Finlandiya 3 bin 64, Belarus 2 bin 919, Singapur 2 bin 918, Kolombiya 2 bin 852, Tayland 2 bin 613, Arjantin 2 bin 277, Güney Afrika 2 bin 272, Mısır 2 bin 190, Yunanistan 2 bin 154, Cezayir 1983, Fas 1763, Moldova 1712, İzlanda 1711, Hırvatistan 1650, Macaristan 1512, Irak 1378, Yeni Zelanda 1366, Bahreyn 1361, Estonya 1332, Kuveyt 1300, Slovenya 1212, Kazakistan 1179, Azerbaycan 1148, Litvanya 1070, Özbekistan 1054, Ermenistan 1039, Bosna Hersek 1037 ve Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi 1010."

ABD'DE SON DURUM

Johns Hopkins Üniversitesi'nin paylaştığı verilere göre, koronavirüs ABD genelinde 582 bin 594 kişide tespit edilirken, 23 bin 649 kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu.