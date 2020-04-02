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Dünya genelinde koronadan ölenlerin sayısı 47 bini aştı

Koronavirüs nedeniyle 47 bin 256 kişi hayatını kaybederken, virüs bulaşan hasta sayısı ise bir milyon kişiye yaklaşarak 937 bin 567'ye çıktı.

DHA |
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Dünya genelinde koronadan ölenlerin sayısı 47 bini aştı

Ölümcül koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 47 bin 256’ya, virüs bulaşan hasta sayısı ise bir milyon kişiye yaklaşarak 937 bin 567’ye yükselirken; 194 bin 311 kişi de tedavi edildi.

BİR GÜNDE 4 BİN 911 KİŞİ DAHA ÖLDÜ

Bu verilere göre dünya genelinde son 24 saatte 4 bin 911 kişi yaşamını yitirdi, 77 bin 386 kişide daha virüs tespit edildi.

Dünya genelinde koronadan ölenlerin sayısı 47 bini aştı

İTALYA'DA 13 BİN 155 CAN KAYBI

İtalya’da hızla yayılan virüs, Avrupa’nın da salgında merkez üssü haline gelmesine neden olurken, ülkede hayatını kaybeden kişi sayısı 13 bin 155’e yükseldi.

Vaka sayısı ise 110 bin 574’e çıktı.

Dünya genelinde koronadan ölenlerin sayısı 47 bini aştı

İRAN’DA ÖLÜ SAYISI 3 BİN 36’YA YÜKSELDİ

İran Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Sorumlusu Kiyanuş Cihanpur, dün düzenlediği basın toplantısında koronavirüs salgınıyla ilgili son 24 saatlik bilançoyu açıkladı.

Cihanpur, ülkede salgın nedeniyle ölenlerin sayısının 3 bin 36’ya ulaştığını, virüs teşhisi konulan kişi sayısının ise 47 bin 593’e çıktığını bildirdi.

Dünya genelinde koronadan ölenlerin sayısı 47 bini aştı

ABD’DE VAKA SAYISI 216 BİN 721

ABD’de koronavirüs tespit edilen vaka sayısı Çin’i ve İtalya’yı geçti.

216 bin 721 vakanın bulunduğu ABD’de, hayatını kaybedenlerin sayısı 5 bin 138 olarak açıklandı. ABD dünya genelinde en çok vakanın bulunduğu ülke konumuna gelirken ölü sayısı da giderek artıyor.

Dünya genelinde koronadan ölenlerin sayısı 47 bini aştı

ORTA AVRUPA’DA VAKA VE ÖLÜ SAYILARINDA YÜKSELİŞ

Virüsün İtalya’da hızla yayılmasının ardından Orta Avrupa’daki vaka sayılarında da yükseliş gözlemlendi.

Almanya’da vaka sayısı 77 bin 981’e yükselirken; 931 kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu. Fransa’da 57 bin 763 kişide virüs tespit edildiği ve 4 bin 43 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Dünya genelinde koronadan ölenlerin sayısı 47 bini aştı

İSPANYA'DA ÖLÜ SAYISI 9 BİN'İ AŞTI

İspanya’da vaka sayısı 104 bin 118’e ulaşırken; hayatını kaybedenlerin sayısının 9 bin 387’ye çıktığı bildirildi.

İngiltere’de ise koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısının 2 bin 357’ye, vaka sayısının da 29 bin 865’e çıktığı belirtildi.

Dünya genelinde koronadan ölenlerin sayısı 47 bini aştı

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