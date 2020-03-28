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Dünya genelinde koronavirüsten ölümler 30 bini geçti

Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle, dünya genelinde hayatını kaybedenlerin sayısı 30 bini aştı.

AA | 28.03.2020 - 23:02..
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Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesinde yer alan bilgiye göre, dünya genelinde koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 30 bin 299'a, vaka sayısı 650 bin 913'e ulaştı.

Dünya genelinde koronavirüsten ölümler 30 bini geçti

EN ÇOK CAN KAYBI İTALYA'DA

Kovid-19 yüzünden bugüne kadar en fazla can kaybı 10 bin 23 kişiyle İtalya'da gerçekleşti.

İtalya'nın ardından ikinci sırada yer alan İspanya'da 5 bin 812 kişi hayatını kaybetti.

Dünya genelinde koronavirüsten ölümler 30 bini geçti

SALGININ İLK KAYNAĞI ÇİN, 3. SIRADA

Salgının ortaya çıktığı Çin, 3 bin 295 can kaybıyla üçüncü sırada yer aldı.

Kovid-19 salgınından ötürü en fazla ölümün gerçekleştiği dördüncü ülke 2 bin 517 kişi ile İran, beşinci ülke ise 2 bin 314 kişi ile Fransa oldu.

Çin'in Vuhan kentinde geçen yıl aralık ayında ortaya çıkan Kovid-19 salgını şu ana dek 200 ülke ve bölgeye yayıldı.

Dünya genelinde koronavirüsten ölümler 30 bini geçti

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