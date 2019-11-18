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Dünya genelindeki elektrikli araç sayısı 5 milyonu geçti

2019 Dünya Enerji Görünümü Raporu verilerine göre, elektrikli otomobillerin sayısı 5 milyonu geride bıraktı.

AA | 18.11.2019 - 11:02..
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Son yıllarda bir hayli popüler hale gelen elektrikli otomobiller, özellikle enerji verimliliğini artırdığı için tercih ediliyor. 2019 Dünya Enerji Görünümü Raporu'nda yer alan bilgilere göre ise şu anda dünya genelindeki elektrikli araç sayısı 5 milyonu aşmış durumda.

Elektrikli araç satışının bu derece artmasında ise hükümetlerin izlediği çevreci politikalar, vergi indirimleri ve üretimdeki maliyetlerin düşmeye başlaması oldukça etkili oldu.

elektrikli otomobil

BİR ÖNCEKİ YILA GÖRE YÜZDE 66 ARTTI

Verilere baktığımızda, geçen yıl dünyada elektrikli taşıt sayısının bir önceki yıla göre yüzde 66 arttığını görüyoruz.

Yıllık elektrikli taşıt satışının ortalama 2 milyon artması halinde ise, dünyadaki elektrikli taşıt satışının 2025'e kadar yıllık 10 milyon, 2040'a kadar yıllık 30 milyona ulaşması bekleniyor.

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Dünya genelindeki elektrikli araç sayısı 5 milyonu geçti

Dünya genelindeki elektrikli araç sayısı 5 milyonu geçti

Dünya genelindeki elektrikli araç sayısı 5 milyonu geçti

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