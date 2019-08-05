Dünya genelinde internet kullanımı yüzde 56'ya yükseldi

Dünya genelindeki internet indirme hızlarında artış yaşanıyor. 2018 yılının aynı dönemine göre yüzde 28,5 artan internet indirme hızı, haziran ayında 59.45 megabite yükseldi. Haziran ayının verilerine göre, dünyanın ortalama internet indirme hızıyla 1 GB büyüklüğündeki bir veri, 2 buçuk dakika içerisinde indirilebiliyor.

Dünya genelindeki internet hızının artmasıyla paralel olarak interneti kullanan kişi sayısı da bir hayli artış gösterdi. Dünyada internet kullanımı, bu yılın temmuz ayı itibarıyla yüzde 56'ya yükselerek 4.33 milyar kişiye ulaştı.

AA muhabirinin online istatistik portalı Statista'da yayınlanan raporlardan derlediği verilere göre, Doğu Asya bölgesi 1 milyar internet kullanıcısı ile zirvede yer alırken, bu bölgeyi 803 milyon ile Güney Asya bölgesi takip etti.

TÜRKİYE'DE İNTERNET KULLANICI SAYISI 69 MİLYON

Statista'da Mart 2019'da yayınlanan verilere göre, ülke bazında değerlendirildiğinde Çin, 829 milyon kullanıcı sayısı ile internet kullanımında zirvede yer alıyor. Çin'i, 560 milyon ile Hindistan ve 292 milyon ile ABD takip ediyor. Türkiye ise rapordaki verilere göre, 69 milyon kullanıcı sayısı ile dünyada en çok internet kullanan 12. ülke olarak ön plana çıkıyor.

WHATSAPP LİDERLİĞİ BIRAKMADI

WhatsApp, 1.6 milyar aylık aktif kullanıcı sayısı ile dünyanın en popüler mesajlaşma uygulaması oldu. WhatsApp'ı, 1.3 milyar aylık aktif kullanıcı sayısı ile Facebook Messenger takip etti.Facebook ise 2.4 milyar aylık aktif kullanıcısı ile en büyük sosyal ağ oldu.

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