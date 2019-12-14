Dünya genelindeki ülkelerin internete ödediği ücretler

Günümüzde bir hayli artan internet kullanımı nedeniyle, hemen hemen bütün işler internet üzerinden gerçekleşiyor.

Dünya genelindeki verilere baktığımızda, 20 yıl önce yalnızca yüzde 4.1'lik kısım internete erişebilirken, günümüzde bu oran yüzde 58,8'e yükseldi. Bu da 2019 yılında dünya genelinde 4,5 milyardan fazla internet kullanıcısı olduğu anlamına geliyor.

Peki hangi ülkelerde internet fiyatlarının pahalı veya ucuz olduğunu hiç merak ettiniz mi? Picodi ekibi tarafından hazırlanan veriler, ülkelerin internete ne kadar ödediğini gözler önüne seriyor.

ÜLKELERİN İNTERNET PAKET FİYATLARI

Yukarıdaki verilere baktığımızda, 100 Mbps pakete en fazla ücreti ödeyen ülkenin 78,96 euro ile Güney Afrika olduğunu görüyoruz. Türkiye ise aynı pakete 27,23 euro ödüyor.

Öte yandan aynı pakete en az ücret ödeyen ülkeler ise Moldova, Rusya ve Ukrayna.

ORTALAMA KÜRESEL İNTERNET HIZI 70 Mbps

Speedtest verilerine göre dünya genelinde kullanılan ortalama internet hızı 70 Mbps olarak görünüyor. Ancak birçok ülkede yaygın olarak 100 Mbps paketleri kullanıyor. Günümüzde bu hız, birden fazla cihazda 4K yayınlarının rahat bir şekilde izlenebilmesini sağlıyor.

Polonya ve Romanya’da sunulan en düşük hız 150 Mbps iken Fransa’da 200 Mbps ve Singapur’da 500 Mbps olarak göze çarpıyor. Öte yandan Tacikistan, Türkmenistan ve Vietnam gibi bazı ülkelerde 100 Mbps gibi hızlar henüz yaygın olarak kullanılmıyor.

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