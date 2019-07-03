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Dünya güneş tutulmasına kilitlendi

50 yılda bir gerçekleşen tam güneş tutulmasının yüzde yüz görüldüğü Şili’de tutulma yoğun katılımla izlendi.

İHA | 03.07.2019 - 00:17..
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Dünya güneş tutulmasına kilitlendi

Türkiye saatiyle 17.23’de Güney Amerika ülkesi Şili’de başlayan ve 50 yılda bir gerçekleşen tam güneş tutulması heyecanı yaşandı.

Tam tutulmayı izlemek için 300 bin kişi, Şili’nin 200 bin kişilik şehri La Serena’ya akın etti.

Dünya güneş tutulmasına kilitlendi

2,5 DAKİKA SÜRDÜ

Güneş tutulması yaklaşık 2,5 dakika sürdü. Paranal’daki Avrupa Güney Gözlemevi’nde çalışan gökbilimci Elyar Sedaghati, “Son 50 yılda, gözlemevleri sadece iki tutulmayı kayıt altına alabildi. Bu yüzden bu durum bizim için gerçekten çok özel. Nihayet oyuncaklarımızı gündüz kullanabileceğiz” dedi.

Şilili gökbilimci Mara Teresa Ruiz de, “Tüm ihtişamıyla Samanyolu’nu yaşayacağız” ifadelerini kullandı.

La Serena şehri yetkilileri de, okullarda ve toplum merkezlerinde 2 binden fazla karton çerçeveli koruyucu gözlük dağıttı.

Dünya güneş tutulmasına kilitlendi İZLE


Dünya güneş tutulmasına kilitlendi

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