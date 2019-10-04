Dünya Hayvanları Koruma Günü'nde köpeğe ateş ettiler

İzmir'in Torbalı ilçesi Yazıbaşı Mahallesi'nde, kimliği belirsiz kişi veya kişiler, bir köpeği görünce ateş etti.

KÖPEK YARALANDI

Ateş eden şahıs olay yerinden kaçarken, köpek yaralandı. Bölgedeki vatandaşlar, acı içerisinde havlayan köpeğin sesini duyunca İlçe Jandarma Komutanlığı'na haber verdi.

JANDARMA KİŞİLERİN PEŞİNE DÜŞTÜ

Olay yerine kısa süre içerisinde gelen ekip, zaman kaybetmeden yaralı köpeği, Torbalı Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne götürdü. Torbalı Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü’ndeki ekipler, yaralı köpeğin tedavisine başladı. Yapılan cerrahi operasyon sonucunda köpeğin tedavisi yapıldığı bildirildi. Jandarma ekipleri, köpeğe ateş eden kişi veya kişilerin peşine düştü.