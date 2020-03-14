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Dünya Sağlık Örgütü: Avrupa, koronavirüsün merkezi oldu

Dünya Sağlık Örgütü (WHO), Avrupa’nın Çin’de ortaya çıkan korona virüs salgının merkezi haline geldiğini açıkladı.

İHA | 14.03.2020 - 02:11..
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Dünya Sağlık Örgütü: Avrupa, koronavirüsün merkezi oldu

Çin’de ortaya çıkan kısa sürede Orta Doğu’ya, Avrupa’ya ve Afrika ülkelerine sıçrayan korona virüsü hızla yayılıyor. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) de Avrupa’nın korona virüsü salgının merkezi haline geldiğini duyurdu.

Dünya Sağlık Örgütü: Avrupa, koronavirüsün merkezi oldu

Basın toplantısında konuşan WHO Başkanı Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, trajik bir kilometre taşı olduğunu ifade etti. Dr Tedros, Birleşmiş Milletler’in dayanışma planı başlattığını ifade etti.

Dünya Sağlık Örgütü: Avrupa, koronavirüsün merkezi oldu

ÖLÜ SAYISI 4 BİNE GİDİYOR

Çin’de ortaya çıkan korona virüs salgınında bugüne kadar 3 bin 177 kişi hayatını kaybetti. Çin’den sonra en fazla can kaybının yaşandığı ülke ise İtalya oldu. Avrupa’da en fazla etkilenen İtalya’da bin 10 kişi korona virüsü sonucu hayatını kaybetti.

Dünya Sağlık Örgütü: Avrupa, koronavirüsün merkezi oldu

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