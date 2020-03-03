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Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüs nedeniyle TikTok'a katıldı

Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüs hakkında ortaya çıkan yanlış haberleri engellemek için TikTok hesabı açtı.

Haber Merkezi | 03.03.2020 - 15:15..
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Çin'de ortaya çıkan ve kısa süre içinde dünyaya yayılarak 3 binden fazla insanın ölümüne neden olan koronavirüs salgını, birçok yalan haberin de ortaya çıkmasına neden oldu.

Birleşmiş Milletler'in uzmanlaşmış bir halk sağlığı ajansı olan ve koronavirüsün yayılmasını engellemek için çalışan Dünya Sağlık Örgütü ise, koronavirüs hakkında yanlış bilgilendirmeleri azaltmak için yeni bir TikTok hesabı açtı.

Dünya Sağlık Örgütü'nün TikTok'taki ilk videosunda ise virüse karşı alınabilecek çeşitli önlemlerden bahsedildi. İlk videonun açıklamasında ise “Size güvenilir ve zamanında halk sağlığı tavsiyesi sunmak için TikTok 'a katılıyoruz.'' ifadeleri kullanıldı.

tiktok

TIKTOK'TA KORONAVİRÜS İLE İLGİLİ BİRÇOK YALAN İÇERİK PAYLAŞILIYOR

Dünyanın en çok kulan sosyal platformlarından biri olan TikTok, son haftalarda koronavirüs ile ilgili sahte içeriklerle dolup taştı. Hatta bazı kullanıcılar, ilgi çekmek için koronavirüs bulaşmış gibi davranarak videolar yayınladı.

Eğer sizinde TikTok hesabınız varsa ve platformda koronavirüs ile ilgili doğru bilgileri almak istiyorsanız, Dünya Sağlık Örgütü'nün TikTok hesabını aşağıdaki bağlantıdan takip edebilirsiniz.

Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüs nedeniyle TikTok'a katıldı

Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüs nedeniyle TikTok'a katıldı

Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüs nedeniyle TikTok'a katıldı

Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüs nedeniyle TikTok'a katıldı

Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüs nedeniyle TikTok'a katıldı

Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüs nedeniyle TikTok'a katıldı

Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüs nedeniyle TikTok'a katıldı

Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüs nedeniyle TikTok'a katıldı

Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüs nedeniyle TikTok'a katıldı

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